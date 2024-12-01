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Город Декабрь в Петербурге начинается с аномально теплой погоды

Декабрь в Петербурге начинается с аномально теплой погоды

2 858
1 комментарий

Первый зимний месяц в Петербурге начинается с аномального тепла, который принес циклонический вихрь с центром над акваторией Норвежского моря. Температура воздуха в городе на 4–5 градусов выше климатической нормы, пишет 1 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В городе ожидается облачная и ветреная погода с небольшими дождями. Температура воздуха от плюс пяти до плюс семи градусов, в Ленинградской области — от двух до семи градусов тепла. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый.

В понедельник местами небольшой дождь и от двух до четырех градусов выше нуля.

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Комментарии
1
alexpol
2 часа
Учитывая, что где-то с августа у нас каждую неделю «аномально тепло», то возможно это уже и не аномально?
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