Декабрь в Петербурге начинается с аномально теплой погоды

Первый зимний месяц в Петербурге начинается с аномального тепла, который принес циклонический вихрь с центром над акваторией Норвежского моря. Температура воздуха в городе на 4–5 градусов выше климатической нормы, пишет 1 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В городе ожидается облачная и ветреная погода с небольшими дождями. Температура воздуха от плюс пяти до плюс семи градусов, в Ленинградской области — от двух до семи градусов тепла. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый.

В понедельник местами небольшой дождь и от двух до четырех градусов выше нуля.