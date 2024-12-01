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Происшествия Во Франции на рождественских гуляниях на толпу упала конструкция в виде птицы. Ранено 13 человек

Во Франции на рождественских гуляниях на толпу упала конструкция в виде птицы. Ранено 13 человек

2 217
11 комментариев

На рождественских гуляниях во французской коммуне Трувиль в субботу, 30 ноября, пострадало 13 человек. На них упала металлическая конструкция в виде большой синей птицы, пишет 1 декабря Ouest-France.

Отмечается, что субботним вечером сотни человек вышли на праздничный парад «Небесная фантазия» на бульваре Фернан-Муро. Когда толпа приближалась к пляжу, моторизованный тент над ними, перевозивший птицу, «потерял равновесие», и конструкция упала на людей. 

 «Из-за наклона шатер упал на людей, которые смотрели представление», — сообщил капитан полиции и заместитель начальника ночного департамента Лоран. 

После обрушения очевидцы произошедшего подбежали к пострадавшим и удерживали инсталляцию самостоятельно до приезда спасателей. Сильнее всех пострадало два человека в возрасте 60 лет и 61 года. Еще 11 человек, среди которых двухлетняя девочка, получили легкие ранения.

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Комментарии
11
Zet
2 часа
"Птица счастья завтрашнего дня Прилетела, крыльями звеня..." (с)
Гость
2 часа
Жаль людей.
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