Во Франции на рождественских гуляниях на толпу упала конструкция в виде птицы. Ранено 13 человек

На рождественских гуляниях во французской коммуне Трувиль в субботу, 30 ноября, пострадало 13 человек. На них упала металлическая конструкция в виде большой синей птицы, пишет 1 декабря Ouest-France.

Отмечается, что субботним вечером сотни человек вышли на праздничный парад «Небесная фантазия» на бульваре Фернан-Муро. Когда толпа приближалась к пляжу, моторизованный тент над ними, перевозивший птицу, «потерял равновесие», и конструкция упала на людей.

«Из-за наклона шатер упал на людей, которые смотрели представление», — сообщил капитан полиции и заместитель начальника ночного департамента Лоран.

После обрушения очевидцы произошедшего подбежали к пострадавшим и удерживали инсталляцию самостоятельно до приезда спасателей. Сильнее всех пострадало два человека в возрасте 60 лет и 61 года. Еще 11 человек, среди которых двухлетняя девочка, получили легкие ранения.