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Происшествия В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА погиб ребенок

В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА погиб ребенок

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1 комментарий

Ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ЧП произошло в Стародубском муниципальном округе. Возраст погибшего не уточняется. В результате атаки полностью уничтожен частный дом, также в многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.


По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА — над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.

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Комментарии
1
Klaustrofobik
11 минут
Прекращай воблу и под суд. Хватит, уже свои дети гибнут.
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