В Брянской области в результате атаки украинского БПЛА погиб ребенок

Ребенок погиб в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области. Об этом 1 декабря сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

ЧП произошло в Стародубском муниципальном округе. Возраст погибшего не уточняется. В результате атаки полностью уничтожен частный дом, также в многоквартирном доме повреждено остекление, балконы, фасад.



По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА — над территорией Брянской области, семь — над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей.