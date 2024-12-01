Петербуржца задержали за угрозы взорвать бар на Коломяжском проспекте

Житель Петербурга устроил дебош в баре на Коломяжском проспекте и вынудил персонал обратиться за помощью в полицию. Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, мужчина грозился взорвать гранату.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в пятницу вечером. Звонивший сообщил, что посетитель заведения на Коломяжском, 15 хочет что-то взорвать. На место выехал наряд патрульных. В помещении бара полиция задержала 44-летнего неработающего петербуржца. У него изъяли кольцо и проволоку.

Нарушителя доставили в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за убийства и кражи.