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Происшествия Петербуржца задержали за угрозы взорвать бар на Коломяжском проспекте

Петербуржца задержали за угрозы взорвать бар на Коломяжском проспекте

679
1 комментарий

Житель Петербурга устроил дебош в баре на Коломяжском проспекте и вынудил персонал обратиться за помощью в полицию. Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, мужчина грозился взорвать гранату.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в пятницу вечером. Звонивший сообщил, что посетитель заведения на Коломяжском, 15 хочет что-то взорвать. На место выехал наряд патрульных. В помещении бара полиция задержала 44-летнего неработающего петербуржца. У него изъяли кольцо и проволоку.

Нарушителя доставили в отдел и составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», ранее гражданин привлекался к уголовной ответственности за убийства и кражи.

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Комментарии
2
Igor_SPb
2 минуты
"изъяли кольцо и проволоку" - а где он взрыватель и заряд потерял? Или специально носил кольцо и "чеку", чтобы пугать?
Гость
29 минут
Потому что , потомки большевиков на хорошее неспособны
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