Магнитные бури в декабре 2024 года: подробный календарь

В декабре погода благоволит метеозависимым. Декабрь будет наполнен для вас рабочей суетой, корпоративами и поиском подарков, а вот небольшое количество магнитных бурь позволит немного расслабиться и забыть о серьезных недомоганиях. Впрочем, совсем без них не обойдется. Поэтому на всякий случай сохраните удобный календарь магнитных бурь в декабре 2024 года.