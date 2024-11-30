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Происшествия В Колпино легковушка жестко влетела в лазурный автобус

В Колпино легковушка жестко влетела в лазурный автобус

1 899
12 комментариев

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Колпинском районе Петербурга вечером в субботу. Кадры публикует канал «ДТП и ЧП».

Источник:

Судя по публикации в местном паблике «Автолюбители Колпино», авария случилось около шести часов вечера. Автобус поворачивал налево на перекрёстке улицы Веры Слуцкой и Заводского проспекта, внезапно ему в бок на полной скорости влетела легковая KIA.

По словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было. У лазурного полностью разбит «зад», последняя дверь буквально вогнулась в салон. KIA осталась без «морды». Предположительно, в ней тоже никто не пострадал. На фото видно, что у машины стоит, вероятно, водитель, который безмятежно смотрит в телефон, а затем с кем-то общается.

«Фонтанка» выясняет подробности аварии.

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Комментарии
12
alexadmin
55 минут
Осталось немного потерпеть. Ведь на смену лазурным уже подъехали зеленые.
Гость
1 час
Киа=шерсть
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