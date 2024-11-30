В Колпино легковушка жестко влетела в лазурный автобус

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Колпинском районе Петербурга вечером в субботу. Кадры публикует канал «ДТП и ЧП».

Судя по публикации в местном паблике «Автолюбители Колпино», авария случилось около шести часов вечера. Автобус поворачивал налево на перекрёстке улицы Веры Слуцкой и Заводского проспекта, внезапно ему в бок на полной скорости влетела легковая KIA.

По словам очевидцев, пассажиров в автобусе не было. У лазурного полностью разбит «зад», последняя дверь буквально вогнулась в салон. KIA осталась без «морды». Предположительно, в ней тоже никто не пострадал. На фото видно, что у машины стоит, вероятно, водитель, который безмятежно смотрит в телефон, а затем с кем-то общается.

«Фонтанка» выясняет подробности аварии.