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Общество На Невском проспекте собралась толпа. Желающих не смог вместить магазин косметики с популярной блогершей

На Невском проспекте собралась толпа. Желающих не смог вместить магазин косметики с популярной блогершей

1 350
6 комментариев
Источник:

Субботним вечером около дома № 105 на Невском проспекте — у магазина «Магнит Косметик» собралась толпа, которую запечатлела читательница «Фонтанки». В этом время там проходил прямой эфир с блогером Катей Клэп.

Магазин в соцсетях ранее пригласил всех желающих на бьюти-коллаб (проект, подразумевающий сотрудничество нескольких специалистов или брендов) с Катей Клэп и призвал гостей «заходить и творить контент с блогером». Судя по кадрам, возможности помещения оказались меньше, чем количество желающих приобщиться к мероприятию.

Источник:

Во время коллаба блогер вместе с ведущей, бьюти-экспертом Ириной Сухановой рассуждали об инновациях в сфере красоты. «Это она виновница этих прекрасных толп красивых девушек, классных парней», — заявила ведущая. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Катя Клэп — видеоблогер, у которой 7,2 млн подписчиков. Девушка снимает скетчи, пародии и разговорные видео.

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Комментарии
6
Zet
8 минут
типа Саши Грэй?
VKuser6922942
11 минут
Толпа под шумок вынесла пол-магазина в карманах?!
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