На Невском проспекте собралась толпа. Желающих не смог вместить магазин косметики с популярной блогершей

Источник: читатель «Фонтанки»







Субботним вечером около дома № 105 на Невском проспекте — у магазина «Магнит Косметик» собралась толпа, которую запечатлела читательница «Фонтанки». В этом время там проходил прямой эфир с блогером Катей Клэп.

Магазин в соцсетях ранее пригласил всех желающих на бьюти-коллаб (проект, подразумевающий сотрудничество нескольких специалистов или брендов) с Катей Клэп и призвал гостей «заходить и творить контент с блогером». Судя по кадрам, возможности помещения оказались меньше, чем количество желающих приобщиться к мероприятию.

Источник: читатель «Фонтанки»

Во время коллаба блогер вместе с ведущей, бьюти-экспертом Ириной Сухановой рассуждали об инновациях в сфере красоты. «Это она виновница этих прекрасных толп красивых девушек, классных парней», — заявила ведущая. Мероприятие транслировалось в прямом эфире.

Катя Клэп — видеоблогер, у которой 7,2 млн подписчиков. Девушка снимает скетчи, пародии и разговорные видео.