Камера сняла, как женщина на Nissan впечатала двоих в стену в Воткинске. Она могла перепутать педали

Одна женщина погибла, другая в больнице после попытки водителя выехать со стихийной парковки в Удмуртской республике. Смертельная авария, которая заняла секунды, попала на видео.

Источник: Госавтоинспекция Удмуртии

Кадры 30 ноября опубликовала Госавтоинспекция Удмуртии. По данным ведомства, ДТП случилось на Ленинградской улице в Воткинске в субботу в половине третьего часа дня по местному времени. Nissan Juke задним ходом вдавил в стену двух женщин, которые стояли спиной к машине.

49-летняя пострадавшая погибла, вторая — на год младше — в больнице. За рулём Nissan сидела 48-летняя женщина. В телеграм-каналах сообщают, что она перепутала газ с тормозом.