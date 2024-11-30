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Происшествия Камера сняла, как женщина на Nissan впечатала двоих в стену в Воткинске. Она могла перепутать педали

Камера сняла, как женщина на Nissan впечатала двоих в стену в Воткинске. Она могла перепутать педали

1 958
19 комментариев

Одна женщина погибла, другая в больнице после попытки водителя выехать со стихийной парковки в Удмуртской республике. Смертельная авария, которая заняла секунды, попала на видео.

Источник:

Кадры 30 ноября опубликовала Госавтоинспекция Удмуртии. По данным ведомства, ДТП случилось на Ленинградской улице в Воткинске в субботу в половине третьего часа дня по местному времени. Nissan Juke задним ходом вдавил в стену двух женщин, которые стояли спиной к машине.

49-летняя пострадавшая погибла, вторая — на год младше — в больнице. За рулём Nissan сидела 48-летняя женщина. В телеграм-каналах сообщают, что она перепутала газ с тормозом.

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Комментарии
19
264044681
32 минуты
как женщина женщине, как можно перепутать педали? они ж блин даже сквозь толстую подошву обуви разные на ощупь, если уж путает право и лево 🫣 Да и ролик как-то не смахивает на перепутала, больше на преднамеренное похоже
onotolich
35 минут
Почему не заблюрили? Я испытываю моральные страдания, оцениваю ущерб в 500 000 рублей.
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