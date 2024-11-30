Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 30 тыс. рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Документ опубликован на портале правовой информации 30 ноября.
Законом предполагается внесение изменений в КоАП, касающихся введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Штрафы составят для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.
Составлять протоколы будут должностные лица органов исполнительной власти, которые осуществляют контроль в области обращения с животными в регионе.
Законопроект коснется в том числе тех, кто отпускает животных на самовыгул или выгуливает вне отведенных для этого мест, например на детских и спортивных площадках. Также речь идет об ответственности за выгул потенциально опасных собак без намордника и уборке продуктов жизнедеятельности питомцев. Кроме того, владельцы обязаны обеспечивать надлежащий уход за своими питомцами, своевременно оказывать им ветеринарную помощь.
При этом владелец животного избежит ответственности, если нарушение допустил не он сам, а тот, кто присматривает за питомцем.
Требования к содержанию животных установлены статьями 9 и 13 Федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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