Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содержания домашних животных

Законом предполагается внесение изменений в КоАП, касающихся введения ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних питомцев. Штрафы составят для граждан от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, а для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Законопроект коснется в том числе тех, кто отпускает животных на самовыгул или выгуливает вне отведенных для этого мест, например на детских и спортивных площадках. Также речь идет об ответственности за выгул потенциально опасных собак без намордника и уборке продуктов жизнедеятельности питомцев. Кроме того, владельцы обязаны обеспечивать надлежащий уход за своими питомцами, своевременно оказывать им ветеринарную помощь.