В Ломоносове тушили квартирный пожар. Без жертв не обошлось

Квартирный пожар унёс жизнь мужчины в девятиэтажке Петродворцового района Петербурга в субботу, 30 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Ораниенбаумском проспекте, 37, в Ломоносове поступил на пульт дежурного в 17:14. На место выехали три расчёта. Помощь требовалась в трёхкомнатной квартире. Огонь вспыхнул в комнате площадью 17 квадратных метров. Распространиться дальше ему не дали.

По данным ведомства, менее чем через 25 минут квартиру потушили. Обгорели два квадратных метра обстановки.

«В результате пожара погиб мужчина», — рассказали в МЧС.