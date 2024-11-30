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Происшествия В Ломоносове тушили квартирный пожар. Без жертв не обошлось

В Ломоносове тушили квартирный пожар. Без жертв не обошлось

1 088
2 комментария

Квартирный пожар унёс жизнь мужчины в девятиэтажке Петродворцового района Петербурга в субботу, 30 ноября.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Ораниенбаумском проспекте, 37, в Ломоносове поступил на пульт дежурного в 17:14. На место выехали три расчёта. Помощь требовалась в трёхкомнатной квартире. Огонь вспыхнул в комнате площадью 17 квадратных метров. Распространиться дальше ему не дали.

По данным ведомства, менее чем через 25 минут квартиру потушили. Обгорели два квадратных метра обстановки.

«В результате пожара погиб мужчина», — рассказали в МЧС.

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Комментарии
2
282344432
47 минут
2 квадратных метра. То есть, горел сам сгоревший.
Гость
1 час
Да что все пьяные что ли, пожар за пожаром!?
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