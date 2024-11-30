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Общество И музей, и транспорт. В Салониках открыли метро, которое строили почти 20 лет, а ждали еще дольше

И музей, и транспорт. В Салониках открыли метро, которое строили почти 20 лет, а ждали еще дольше

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3 комментария

Линия метро появилась во втором после Афин городе Греции — Салониках. Пока что для пассажиров открыты 13 станций.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис нажал символическую кнопку, после чего вместе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и другими чиновниками проехал на первом поезде. Затем на станции начали пропускать пассажиров.

В 2025 году хотят открыть еще 5 станций. А всего планируют построить 44 станции. Поезда ездят без машинистов.

Строительство началось в 2006 году и заняло почти 20 лет. Однако впервые статья по финансированию возведения метро была включена в городской бюджет еще в 1976 году.

Стоимость проекта, по словам премьера, составила около 3 млрд евро. Как пишет 30 ноября Reuters, в основном неспешный темп связан с археологическими раскопками и проблемами с финансированием во время долгового кризиса в Греции 2009–2018 годов.

Рабочие в ходе строительства обнаружили рынок византийской эпохи, римское кладбище и другие сокровища, связанные с историей древнего города. «Это не просто проект общественных работ, который невероятно важен для города. Это еще и музей», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис перед посещением станции «Венизелу».

Греческий телеканал ERT-news сообщает, что всего за время строительства метро было обнаружено более 300 тысяч археологических находок.

«Находки затормозили развитие метро и подняли вопросы о том, как город будет модернизироваться, сохраняя при этом свое богатое прошлое. Ответом было смешать эти два подхода, выставив обнаруженные артефакты на обозрение пассажиров», — пишет Reuters. Таким образом, множество находок будет выставлено прямо на станциях метро.

Проезд в метро Салоников будет бесплатным до вторника, 3 декабря. Базовая стоимость проезда составит 60 центов, как и в автобусах. Дневной билет на неограниченное количество поездок на метро и автобусах составит 2,50 евро.

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Комментарии
4
Гость
13 минут
Почём жетоны? 🤔
Весело вставлять
12 минут
А во втором видео в правом углу блондинка сурдопереводчик прикалывается или она реально переводит..зачем она так кривляется??..тчк
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