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Город Уже сегодня. Движение на ЗСД ограничат ради строительства Витебской развязки

Уже сегодня. Движение на ЗСД ограничат ради строительства Витебской развязки

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Строительство Витебской развязки на две ночи ограничит движение по Западному скоростному диаметру Петербурга. Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

Так, съезд с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении будет закрыт в ночь с 30 ноября на 1 декабря и в ночь с 1 на 2 декабря (с 23:00 до 6:00 в обоих случаях).

Кроме того, с 23:00 1 декабря до 06:00 2 декабря будет закрыт съезд на ЗСД с набережной реки Екатерингофки в южном направлении. Там будут идти работы по нанесению разметки проезжей части и монтажу мачт освещения.

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