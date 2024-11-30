Уже сегодня. Движение на ЗСД ограничат ради строительства Витебской развязки

Строительство Витебской развязки на две ночи ограничит движение по Западному скоростному диаметру Петербурга. Об этом сообщили 30 ноября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы».

Так, съезд с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении будет закрыт в ночь с 30 ноября на 1 декабря и в ночь с 1 на 2 декабря (с 23:00 до 6:00 в обоих случаях).