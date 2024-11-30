Перевернувшаяся «Ауди» собирает пробку на Лиговском проспекте. Показываем, как её возвращали на колёса

Авария заткнула Лиговский проспект полуторакилометровой пробкой в центре Петербурга 30 ноября. Читатель «Фонтанки» стал свидетелем того, как освобождали дорогу.

Чёрная «Ауди» перевернулась у дома 120 на Лиговском проспекте. Судя по картам, движение в сторону площади Восстания было парализовано от Прилукского сквера до станции метро «Лиговский проспект».