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Происшествия Перевернувшаяся «Ауди» собирает пробку на Лиговском проспекте. Показываем, как её возвращали на колёса

Перевернувшаяся «Ауди» собирает пробку на Лиговском проспекте. Показываем, как её возвращали на колёса

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Авария заткнула Лиговский проспект полуторакилометровой пробкой в центре Петербурга 30 ноября. Читатель «Фонтанки» стал свидетелем того, как освобождали дорогу.

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Чёрная «Ауди» перевернулась у дома 120 на Лиговском проспекте. Судя по картам, движение в сторону площади Восстания было парализовано от Прилукского сквера до станции метро «Лиговский проспект».

Незадолго до трёх часов дня силами спасателей автомобиль поставили на колёса — точно на пешеходном переходе. Проезд в сторону центра по-прежнему затруднён, но пробка становится меньше.

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