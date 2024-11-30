В Ленобласти со стрельбой ловили мужчину, который поднял руку на жену. Видео

Семейный скандал обернулся полицейской погоней в Гатчинском районе. Тормозить драчуна пришлось со стрельбой. Об этом 30 ноября сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным «Фонтанки», о драке в квартире на Рощинской улице в Гатчине полицейским в ночь на пятницу сообщали сначала соседи, а потом и сама хозяйка. Женщина жаловалась на пьяного мужа, который колотит вещи и забирает ключи от машины.
Приехавший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что под горячую руку мужчины попала не только обстановка квартиры.
«37-летний местный житель избил свою супругу, после чего закрылся в салоне автомобиля Chery Fora. Увидев полицейских, дебошир начал движение, предприняв попытку скрыться», — рассказали в главке.
Требования прижаться к обочине водитель игнорировал с таким упорством, что полицейские решили использовать табельное оружие. Первый выстрел в воздух лихачившего на автодороге Ивановка — Замостье — Пудость не впечатлил. Дальше стреляли уже прицельно.
Пробив колесо Chery, полицейские патрульным автомобилем заблокировали дорогу. Пострадавших, как уточняют, нет.
Жителя Гатчины увезли в отдел. Как оказалось, в скорости с патрульными он соревновался навеселе и без прав. От дорог мужчину отлучили на три года в марте 2023 года.
Задержанный получил протокол за езду без прав и отправился трезветь в спецприёмник.
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