Семак против Карпина. «Зенит» узнал соперника в полуфинале Кубка России

Петербургский «Зенит» в полуфинале пути РПЛ Кубка России сыграет с «Ростовом». Жеребьевка состоялась 30 ноября.
Первый матч пройдет в Ростове-на-Дону 11–13 марта 2025 года. Ответный состоится в Петербурге 15–17 апреля. Точные даты и время станут известны позже.
В другом полуфинале пути РПЛ встретятся московские ЦСКА и «Динамо».
Итоги жеребьевки четвертьфинала пути регионов выглядят так:
«Акрон» — «Спартак»;
«Краснодар» — «Ахмат»;
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»;
«Урал» — «Рубин».
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.