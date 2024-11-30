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Спорт Семак против Карпина. «Зенит» узнал соперника в полуфинале Кубка России

Семак против Карпина. «Зенит» узнал соперника в полуфинале Кубка России

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1 комментарий

Петербургский «Зенит» в полуфинале пути РПЛ Кубка России сыграет с «Ростовом». Жеребьевка состоялась 30 ноября.

Первый матч пройдет в Ростове-на-Дону 11–13 марта 2025 года. Ответный состоится в Петербурге 15–17 апреля. Точные даты и время станут известны позже.

В другом полуфинале пути РПЛ встретятся московские ЦСКА и «Динамо».

Итоги жеребьевки четвертьфинала пути регионов выглядят так:

  • «Акрон» — «Спартак»;

  • «Краснодар» — «Ахмат»;

  • «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»;

  • «Урал» — «Рубин».

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Держись теперь, Валера. 🥱
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