Хет-трик Хайруллина помог СКА победить «Амур» в Хабаровске

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча проходила 30 ноября в Хабаровске. Армейцы с Невы выиграли со счетом 7:5 (1:1, 3:2, 2:3).
В составе СКА отличились Арсений Коромыслов (13-я минута), Евгений Кузнецов (26), Марат Хайруллин (26, 31, 60), Андрей Смирнов (42), Сергей Плотников (44).
Благодаря этой победе СКА поднялся на третье место в Западной конференции, обогнав московское «Динамо».
На счету СКА теперь 42 очка (19 побед, 13 поражений).
Следующий матч армейцы проведут 5 декабря в Петербурге против столичного «Динамо».
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