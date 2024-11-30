Иностранцу перерезали горло в Парголово. Под подозрением женщина

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Выборгском районе Петербурга после того, как в Парголово нашли истекающего кровью иностранца. Следствие знает, кто мог ударить его осколком бутылки в шею.

Экстренные службы на улицу Первого Мая, 95, прохожие вызвали накануне около восьми часов вечера, стало известно «Фонтанке» 30 ноября. Помощь требовалась мужчине, которого увидели у парадной пятиэтажки.

49-летнего гражданина Узбекистана увезли в больницу с колото-резаной раной шеи в состоянии клинической смерти. Он не выжил.

Полицейские нашли на месте шапку и пачку из-под сигарет со следами крови, а также разбитую бутылку, которая, вероятно, и послужила орудием преступления.

Следственный комитет возбудил дело об убийстве. В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что по горячим следам задержана 39-летняя соотечественница убитого. По данным следствия, вечером пятницы на улице Первого Мая женщина в разгар конфликта ударила мужчину осколком бутылки в шею и скрылась.

Подозреваемой готовятся предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.