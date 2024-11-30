Петербургский подросток в больнице после свидания с блондинкой. Толпа «братьев» заставила его снять штаны и открыла стрельбу

Выманенный на свидание виртуальной подругой подросток угодил в ловушку в Невском районе Петербурга. Его вынудили танцевать стрельбой по ногам и отпустили, опустошив карту. Добыча, которую удалось получить со студента, вероятно, расстроила налётчиков.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, накануне в детскую больницу обратился 16-летний второкурсник колледжа с ушибами и гематомами на лице и теле. Юноша рассказал, что подвергся нападению в Яблоновском саду. Так закончилось первое свидание с блондинкой.

Студент познакомился с девушкой в Telegram. Рассказывая о себе, она писала, что ей 17 лет. Перевести виртуальное знакомство в реальное условились у школы рядом с садом около половины пятого вечера пятницы. По словам пострадавшего, в сад утянула именно новая знакомая, сам он предлагал другой маршрут. Прогулка не затянулась. Как рассказал юноша, её прервали человек десять, которые вынырнули из-за кустов и обвинили его в нечестных намерениях в отношении девушки.

Нападавшие назвались братьями и заявили, что «сестре» 14 лет. Со слов подростка, его заставили снять штаны, а после стреляли по ногам, вероятно, из пневматики. Отпустили, вынудив перевести всё, что было на карте. 410 рублей получил владелец карты по имени Амир.

Блондинка в широких джинсах и бежевом пуховике испарилась вместе с «братьями». Они называли её иначе, чем она представлялась при знакомстве в сети. Описать нападавших юноша не смог. По его словам, лица прятали за масками.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что отец пострадавшего уже написал заявление. Возбуждение уголовного дела — вопрос времени. Нападавших ищут.