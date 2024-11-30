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Происшествия Опасный поворот. «Поцелуй» под Приозерском стал смертельным

Опасный поворот. «Поцелуй» под Приозерском стал смертельным

1 983
2 комментария

Человек погиб в жестком ДТП в Приозерском районе Ленобласти. Автомобили столкнулись лоб в лоб. Подробности приводит пресс-служба регионального ГУ МВД.

Источник:

Авария произошла 30 ноября в 09:15 на автодороге Ушково — Гравийное. По предварительным данным ведомства, 29-летний водитель «Шкоды Рапид» на опасном повороте не справился с управлением. Машина ушла в занос и влетела во встречный «Хендай Солярис» под управлением 33-летнего мужчины.

Источник:
Источник:

«В результате аварии водитель „Шкоды“ скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в главке.

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Комментарии
2
Гость
57 минут
Там дороги, со сложным рельефом, если первый раз едешь, нужно следить за скоростью..
Гость
53 минуты
Какой лоб в лоб если шкода? (синяя) поперек ехала?
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