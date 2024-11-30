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Бизнес «Аэрофлот» первым в РФ возьмет в аренду самолеты с экипажем

«Аэрофлот» первым в РФ возьмет в аренду самолеты с экипажем

1 965
14 комментариев

«Аэрофлот» станет первым перевозчиком, который возьмет самолеты в «мокрый лизинг» — в аренду вместе с экипажем. Такое сообщение компания 30 ноября опубликовала на своем сайте.

Перевозчик достиг предварительных договоренностей об аренде трёх широкофюзеляжных лайнеров Airbus A330 с компанией iFLY. Воздушные судна планируется использовать для дальних полётов по России. На первом этапе сотрудничества рейсы будут выполняться в дополнение к существующей программе перевозок «Аэрофлота» из Москвы на Дальний Восток в «горячие» периоды.

В частности, в конце декабря — начале января планируются парные рейсы, то есть «туда и обратно»: по 12 рейсов Москва — Владивосток и Москва — Южно-Сахалинск, 13 рейсов Москва — Хабаровск и 4 парных рейса из столицы в Петропавловск-Камчатский и обратно.

Корректировка Воздушного кодекса, которая ввела механизм «мокрого» лизинга воздушных судов, вступила в силу с сентября 2024 года. По мнению главы Росавиации Дмитрия Ядрова, слова которого приводит пресс-служба компании, лизингополучателям это позволит оперативно наращивать парк самолётов, лизингодателям — возможность снизить расходы на коммерческое управление флотом и оплату труда.

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Комментарии
15
tigr
1 час
а как же наше самолетостроение по словам президента на высоте.
Klaustrofobik
1 час
"Летайте самолётами Ирана и Северной Кореи. !!!" Ну что, спасибо Вова.
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