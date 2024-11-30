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Происшествия В Петербурге женщина заявила об изнасиловании 13-летней дочери и указала на военного

В Петербурге женщина заявила об изнасиловании 13-летней дочери и указала на военного

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9 комментариев

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ о надругательстве над школьницей на севере Петербурга. Заявление об этом прибавило работы в том числе военному следствию.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, с заявлением о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка в отдел полиции в Выборгском районе города накануне обратилась мать 13-летней девочки.

По словам женщины, дочь стала жертвой изнасилования на паркинге ТРК «Норд» на проспекте Просвещения около восьми часов вечера 21 ноября. Насильником мать назвала 19-летнего военнослужащего. Судя по тому, как номер молодого человека записывают в телефонных книгах, не все знакомые считают его разборчивым в половых связях.

Слова женщины довели, в том числе, до военного следствия. Материалы готовятся передать в ближайшее время.

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Комментарии
10
Klaustrofobik
16 минут
Наши мальчики.
Zet
5 минут
э... и как его номер записывают?
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