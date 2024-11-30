В Петербурге женщина заявила об изнасиловании 13-летней дочери и указала на военного

Сотрудники правоохранительных органов проверяют рассказ о надругательстве над школьницей на севере Петербурга. Заявление об этом прибавило работы в том числе военному следствию.

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, с заявлением о преступлении против половой неприкосновенности ребёнка в отдел полиции в Выборгском районе города накануне обратилась мать 13-летней девочки.

По словам женщины, дочь стала жертвой изнасилования на паркинге ТРК «Норд» на проспекте Просвещения около восьми часов вечера 21 ноября. Насильником мать назвала 19-летнего военнослужащего. Судя по тому, как номер молодого человека записывают в телефонных книгах, не все знакомые считают его разборчивым в половых связях.