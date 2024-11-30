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Происшествия Боевые действия Беспилотник пытался атаковать объекты в Дагестане. Аэропорт закрыт

Беспилотник пытался атаковать объекты в Дагестане. Аэропорт закрыт

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3 комментария

Каспийск подвергся атаке беспилотника. Об этом утром 30 ноября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его данным, сегодня «была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске». Информации о разрушениях и жертвах «на этот момент» нет, добавил Меликов.

Как пишет РИА Новости, работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11:30 мск. Введен режим «Ковер» из-за угрозы беспилотников. Судя по онлайн-табло, на вылет задержан лишь самолет из Перми.

Минобороны РФ в 7 часов утра сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью сбито 8 дронов, еще три — над Черным морем.

Обновление:

Режим «Ковер» в аэропорту Махачкалы снят, работа воздушной гавани восстановлена.

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Комментарии
3
Rostik37
1 час
Ежели это пишет РИА новости, то читать надо наоборот.
Gurza
46 минут
Если "...Информации о разрушениях и жертвах «на этот момент» нет..." то откуда "атака безрезультативная"?
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