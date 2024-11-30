Беспилотник пытался атаковать объекты в Дагестане. Аэропорт закрыт

Каспийск подвергся атаке беспилотника. Об этом утром 30 ноября сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его данным, сегодня «была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске». Информации о разрушениях и жертвах «на этот момент» нет, добавил Меликов.

Как пишет РИА Новости, работа аэропорта Махачкалы приостановлена до 11:30 мск. Введен режим «Ковер» из-за угрозы беспилотников. Судя по онлайн-табло, на вылет задержан лишь самолет из Перми.

Минобороны РФ в 7 часов утра сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью сбито 8 дронов, еще три — над Черным морем.

Обновление:

Режим «Ковер» в аэропорту Махачкалы снят, работа воздушной гавани восстановлена.