Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 91%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
20 лет без Финляндии
Копим на будущее
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Образ жизни обзор А ваш мастер в курсе? Главные тренды маникюра сезона 2024/2025 — 8 горячих идей

А ваш мастер в курсе? Главные тренды маникюра сезона 2024/2025 — 8 горячих идей

Если вы давно ждали повода записаться на ноготочки, то вот он

344
1 комментарий

Держим вас в курсе модных тенденций, чтобы вам не пришлось кусать ногти

Источник:

Даже если зимой мы прячем свои руки в теплые перчатки и рукавицы, это совсем не повод забывать о маникюре. Тем более что впереди у нас череда праздников, корпоративов, утренников, званых ужинов и всего прочего. И специально для тех, кто хочет выглядеть эффектно во всем, мы узнали у nail-мастеров, какой маникюр будет в тренде в ближайшие несколько месяцев. Оказалось, что здесь есть где разгуляться фантазии и проявить креатив.

Матовые текстуры

Горячий тренд этой зимы — матовые покрытия. Топ-мастер и инструктор Любовь Глухонец отмечает, что они придают маникюру элегантный и стильный вид.

Шик без блеска — тоже красота

Источник:

— Образ будет дорогим и стильным этой зимой, если вы выбираете глубокий оттенок синего с матовым финишем, — добавляет nail-мастер Валерия Виноходова.

Валерия Виноходова — nail-мастер салона красоты ColorExpert.

Строго и стильно

Источник:

Нежные пастельные тона

Для тех, кто предпочитает более сдержанные варианты, актуальными остаются пастельные оттенки. Для повседневного маникюра выбирайте мягкие розовые, голубые и лавандовые цвета. Или попросите мастера сделать пастельный омбре.

Добавление блесток или страз поможет сделать маникюр более праздничным для новогодних вечеринок или других торжеств

Источник:

— Градиент на ногтях, также известный как омбре, — это эффектный и стильный способ оформления маникюра, который остается актуальным в любое время года, включая зиму. Этот метод позволяет плавно переходить от одного цвета к другому, создавая красивый и гармоничный вид, — объясняет Любовь Глухонец.

Любовь Глухонец — топ-мастер, инструктор Golden nail group, бронзовый призер международного чемпионата Irisk Awards «Дизайн под образ».

Нежная пастель по-современному

Источник:

Валерия Виноходова также советует не упускать из виду этой зимой любимый многими нюд, но в более нежном, розовом оттенке. Или же выбирайте оттенки зеленого — на носу как-никак год Змеи.

Зеленый в тренде этой зимой, так как приближается год Змеи

Источник:

— Нежный оттенок зеленого и не менее нежный дизайн на молочной базе будут напоминать о лете, но оставляя вас в тренде зимнего маникюра 24/25, — советует мастер.

Френч с изюминкой

Классический френч с интересными изменениями популярен как никогда. Мастера маникюра сходятся в том, что вместо традиционного белого края можно использовать яркие или металлические оттенки, а также добавлять рисунки или стразы.

Новое прочтение классического френча с блестками — то, что мастер прописал этой зимой

Источник:

— Зимой можно поэкспериментировать с цветами и текстурами, добавляя теплые и уютные оттенки, такие как нежно-розовый, светло-серый или даже глубокий бордовый. Металлические и блестящие акценты также могут добавить изюминку и сделать маникюр более праздничным, — предлагает Любовь Глухонец.

Традиционно френч выполняется с белыми кончиками, однако современные тенденции предлагают множество креативных интерпретаций

Источник:

Зимние рисунки

Зима — время снега и морозов, поэтому в этом сезоне снежинки на ногтях будут особенно актуальны.

— Используйте белый или светло-голубой лак в сочетании с блестками для создания эффекта зимней сказки, — рекомендует Любовь Глухонец.

Просто зимняя сказка на ногтях!

Источник:

— Ну и как же без блесток в сочетании с зимними рисунками на натуральной базе, — добавляет Валерия Виноходова.

Зимние нотки в классическом нюдовом маникюре

Источник:

Металлические оттенки

В зимнем сезоне металлические и глянцевые покрытия на пике популярности и неспроста. Золотые, серебряные и бронзовые оттенки подойдут для праздничных мероприятий — добавят блеска и роскоши в зимний маникюр.

— Металлические объемные детали в дизайне ногтей — это один из самых ярких и современных трендов, который привлекает внимание своей необычностью и эффектностью, — говорит Любовь Глуховец. — Такие элементы добавляют нотку роскоши и изысканности, делая даже самый простой маникюр по-настоящему уникальным.

Металлические акценты особенно хорошо смотрятся на праздничных мероприятиях. Они добавляют нотку гламура и могут стать отличным дополнением к вечернему образу

Источник:

— Объемные металлические детали создают интересный контраст с плоской поверхностью ногтей, добавляя глубину и текстуру. Это делает маникюр более динамичным и привлекательным, — считает Любовь Глухонец.

Геометрические узоры

Геометрия не выходит из моды. В зимнем сезоне 2024/2025 популярны минималистичные линии, треугольники и квадраты.

Все зимние тренды 24/25 — в одном дизайне

Источник:

— Комбинируя разные цвета и текстуры, можно создать уникальный дизайн, который подчеркнет индивидуальность, — отмечает Любовь Глухонец.

Перед Новым годом мастер советует обратить внимание на технику втирки на ногтях — это один из самых популярных и эффектных способов украшения маникюра, который идеально подходит для праздника. Этот метод позволяет создать невероятные переливы и блеск.

— Чтобы ваш маникюр со втиркой оставался идеальным как можно дольше, избегайте контакта с жесткими предметами, чтобы не повредить поверхность ногтей. — предупреждает топ-мастер.

Оттенки красного

Мастера называют красный маникюр лучшим выбором для тех, кто хочет выглядеть стильно и ярко зимой 2024/2025. Классика не стареет!

Ну просто прекрасно!

Источник:

— Красный цвет символизирует страсть, энергию и праздничное настроение, поэтому он идеально подходит как для праздничного маникюра, так и для повседневного, — отмечает Валерия Виноходова.

Комбинация покрытий

Зимой 2024–2025 года в моде контраст матовых и глянцевых покрытий, которые создают эффектный объем. Дизайны становятся всё более индивидуальными, с акцентом на нежные элементы: от минималистичных линий до милых рисунков.

Ми-ми-милота же!

Источник:

— Комбинируйте глянцевые и матовые финиши, добавляя любой дизайн, например таких милых мишек, — рекомендует красоткам nail-мастер Валерия Виноходова.

— Сочетайте матовые и глянцевые текстуры для создания интересных контрастов, — добавляет топ-мастер Любовь Глухонец.

Эксперты отмечают, что зимний маникюр 2024/2025 предлагает множество возможностей для самовыражения через искусство ногтевого дизайна. Не бойтесь экспериментировать с цветами и формами, чтобы создать свой идеальный зимний образ. Помните, что маникюр — это не только способ украсить руки, но и отражение вашего настроения и стиля!

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
Какая мерзость..
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
Новости компаний
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46