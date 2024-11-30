А ваш мастер в курсе? Главные тренды маникюра сезона 2024/2025 — 8 горячих идей

Держим вас в курсе модных тенденций, чтобы вам не пришлось кусать ногти Источник: Александр Ощепков / NGS.RU







Даже если зимой мы прячем свои руки в теплые перчатки и рукавицы, это совсем не повод забывать о маникюре. Тем более что впереди у нас череда праздников, корпоративов, утренников, званых ужинов и всего прочего. И специально для тех, кто хочет выглядеть эффектно во всем, мы узнали у nail-мастеров, какой маникюр будет в тренде в ближайшие несколько месяцев. Оказалось, что здесь есть где разгуляться фантазии и проявить креатив.

Матовые текстуры

Горячий тренд этой зимы — матовые покрытия. Топ-мастер и инструктор Любовь Глухонец отмечает, что они придают маникюру элегантный и стильный вид.

Шик без блеска — тоже красота Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Образ будет дорогим и стильным этой зимой, если вы выбираете глубокий оттенок синего с матовым финишем, — добавляет nail-мастер Валерия Виноходова.

Валерия Виноходова — nail-мастер салона красоты ColorExpert.

Строго и стильно Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







Нежные пастельные тона

Для тех, кто предпочитает более сдержанные варианты, актуальными остаются пастельные оттенки. Для повседневного маникюра выбирайте мягкие розовые, голубые и лавандовые цвета. Или попросите мастера сделать пастельный омбре.

Добавление блесток или страз поможет сделать маникюр более праздничным для новогодних вечеринок или других торжеств Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Градиент на ногтях, также известный как омбре, — это эффектный и стильный способ оформления маникюра, который остается актуальным в любое время года, включая зиму. Этот метод позволяет плавно переходить от одного цвета к другому, создавая красивый и гармоничный вид, — объясняет Любовь Глухонец.

Любовь Глухонец — топ-мастер, инструктор Golden nail group, бронзовый призер международного чемпионата Irisk Awards «Дизайн под образ».

Нежная пастель по-современному Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







Валерия Виноходова также советует не упускать из виду этой зимой любимый многими нюд, но в более нежном, розовом оттенке. Или же выбирайте оттенки зеленого — на носу как-никак год Змеи.

Зеленый в тренде этой зимой, так как приближается год Змеи Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Нежный оттенок зеленого и не менее нежный дизайн на молочной базе будут напоминать о лете, но оставляя вас в тренде зимнего маникюра 24/25, — советует мастер.

Френч с изюминкой

Классический френч с интересными изменениями популярен как никогда. Мастера маникюра сходятся в том, что вместо традиционного белого края можно использовать яркие или металлические оттенки, а также добавлять рисунки или стразы.

Новое прочтение классического френча с блестками — то, что мастер прописал этой зимой Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Зимой можно поэкспериментировать с цветами и текстурами, добавляя теплые и уютные оттенки, такие как нежно-розовый, светло-серый или даже глубокий бордовый. Металлические и блестящие акценты также могут добавить изюминку и сделать маникюр более праздничным, — предлагает Любовь Глухонец.

Традиционно френч выполняется с белыми кончиками, однако современные тенденции предлагают множество креативных интерпретаций Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







Зимние рисунки

Зима — время снега и морозов, поэтому в этом сезоне снежинки на ногтях будут особенно актуальны.

— Используйте белый или светло-голубой лак в сочетании с блестками для создания эффекта зимней сказки, — рекомендует Любовь Глухонец.

Просто зимняя сказка на ногтях! Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Ну и как же без блесток в сочетании с зимними рисунками на натуральной базе, — добавляет Валерия Виноходова.

Зимние нотки в классическом нюдовом маникюре Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







Металлические оттенки

В зимнем сезоне металлические и глянцевые покрытия на пике популярности и неспроста. Золотые, серебряные и бронзовые оттенки подойдут для праздничных мероприятий — добавят блеска и роскоши в зимний маникюр.

— Металлические объемные детали в дизайне ногтей — это один из самых ярких и современных трендов, который привлекает внимание своей необычностью и эффектностью, — говорит Любовь Глуховец. — Такие элементы добавляют нотку роскоши и изысканности, делая даже самый простой маникюр по-настоящему уникальным.

Металлические акценты особенно хорошо смотрятся на праздничных мероприятиях. Они добавляют нотку гламура и могут стать отличным дополнением к вечернему образу Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Объемные металлические детали создают интересный контраст с плоской поверхностью ногтей, добавляя глубину и текстуру. Это делает маникюр более динамичным и привлекательным, — считает Любовь Глухонец.

Геометрические узоры

Геометрия не выходит из моды. В зимнем сезоне 2024/2025 популярны минималистичные линии, треугольники и квадраты.

Все зимние тренды 24/25 — в одном дизайне Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Комбинируя разные цвета и текстуры, можно создать уникальный дизайн, который подчеркнет индивидуальность, — отмечает Любовь Глухонец.

Перед Новым годом мастер советует обратить внимание на технику втирки на ногтях — это один из самых популярных и эффектных способов украшения маникюра, который идеально подходит для праздника. Этот метод позволяет создать невероятные переливы и блеск.

— Чтобы ваш маникюр со втиркой оставался идеальным как можно дольше, избегайте контакта с жесткими предметами, чтобы не повредить поверхность ногтей. — предупреждает топ-мастер.

Оттенки красного

Мастера называют красный маникюр лучшим выбором для тех, кто хочет выглядеть стильно и ярко зимой 2024/2025. Классика не стареет!

Ну просто прекрасно! Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Красный цвет символизирует страсть, энергию и праздничное настроение, поэтому он идеально подходит как для праздничного маникюра, так и для повседневного, — отмечает Валерия Виноходова.

Комбинация покрытий

Зимой 2024–2025 года в моде контраст матовых и глянцевых покрытий, которые создают эффектный объем. Дизайны становятся всё более индивидуальными, с акцентом на нежные элементы: от минималистичных линий до милых рисунков.

Ми-ми-милота же! Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)







— Комбинируйте глянцевые и матовые финиши, добавляя любой дизайн, например таких милых мишек, — рекомендует красоткам nail-мастер Валерия Виноходова.

— Сочетайте матовые и глянцевые текстуры для создания интересных контрастов, — добавляет топ-мастер Любовь Глухонец.