Уверены, что подготовили машину к зиме? Чек-лист для автовладельца и самые распространенные мифы

В конце осени всем автовладельцам следует быть особо внимательным: машину нужно успеть подготовить к морозам. Что необходимо сделать в первую очередь? А что, напротив, не стоит? Рассказывают коллеги из Maxim.

Миф 1. Прогревать двигатель не нужно

Многие считают, что современные двигатели не требуют прогрева. К тому же производители утверждают, что машина сама прекрасно справляется со всеми процессами. Тем не менее не стоит начинать движение сразу.

Если вы прогреете машину в течение 5 минут, то масло равномерно заполнит каналы, а системы питания и зажигания выйдут на рабочие режимы. За это время вы как раз успеете счистить снег, положить вещи в машину и пристегнуться.

Начинать движение можно, как только обороты двигателя снизятся с прогревочных до холостых (около 900–1 000 об./мин). Начинайте движение плавно.

Миф 2. Необходимо заменить масло на менее вязкое

Качественное моторное масло снижает износ двигателя, продлевает срок его службы, защищает и охлаждает детали. Может показаться, что масло с высокой вязкостью гуще и поэтому может менее эффективно при низких температурах и при первом пуске. Однако это не так.

Дело в том, что показатель вязкости не влияет на работу уже прогретого мотора — рабочая температура двигателя одинакова зимой и летом. Поэтому главный критерий выбора масла — рекомендации производителя. Лучшим будет тот тип и состав, который обозначен в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Миф 3. Литые диски хуже переносят холода, чем штампованные

Многие считают, что легкосплавные диски не выдерживают зимних нагрузок — якобы они становятся более хрупкими и легче подвергаются коррозии. И из-за этого многие берегут дорогое «литье», монтируя зимние шины на штамповки.

Но на самом деле оба типа дисков одинаково выдерживают низкие температуры. А литые меньше подвержены коррозии. В их состав входят нержавеющие алюминиевые сплавы и специальные примеси, повышающие прочность. Долговечное лакокрасочное покрытие также защищает их от внешних повреждений.

Миф 4. Замена свечей зажигания — обязательная часть подготовки к зиме

Существует много заблуждений о свечах зажигания. Запомните: как и все другие детали, менять их нужно по мере износа и строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

То есть перед зимой нет обязательно устанавливать новые свечи. Но если срок замены приближается или вы замечаете, что они работаю плохо, лучше заменить их как можно скорее.

Миф 5. Современные аккумуляторы не требуют обслуживания

Может показаться, что подготовка аккумулятора к зиме не требуется, если машина заводится нормально и на панели приборов нет предупреждений. Но проверка батареи перед холодами все же полезна, ведь если аккумулятор плохо заряжается или у него недостаточная емкость, это усложнит пуск холодного двигателя с застывшим маслом.

Самостоятельно проверить аккумулятор сложно, лучше обратиться в сервис. Специалисты используют специальные приборы: нагрузочную вилку или мультиметр. Кроме того, электрик проверит работу генератора в разных режимах.

Как подготовить машину к зиме: чек-лист