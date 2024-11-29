Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленобласти получил разрешение на ввод

Завод по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области получил разрешение на ввод. Об этом 29 ноября сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Заявленная мощность нового завода — 320 тысяч тонн переработки отходов в год. Безопасность объекта подтверждена федеральной экологической и главной государственной экспертизами. Проект реализует региональный оператор Ленобласти «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».

«Ленобласть на деле переходит на современную сортировку, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов, — написал Дрозденко в своем телеграм-канале. — Впереди — получение лицензии и старт работ».

По его словам, старые полигоны с вводом новых мощностей будут закрываться и рекультивироваться — так Ленобласть выполняет показатели нацпроекта «Экология».

Мощность завода соответствует годовой генерации отходов в Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Кингисеппском, Волосовском, Лужском, Сланцевском районах области и Сосновом Бору — из этих районов и будут принимать ТКО.

Процент утилизации составит до 55%, из них 20% составит отбор вторичных материальных ресурсов и до 35% — биокомпостирование с получением технического грунта.