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Общество Fontanka.Digital обзор «Коробка передач»: может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради…

«Коробка передач»: может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради…

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17 комментариев

Чего хочет от России «жадный до геополитического превосходства Запад» и может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради спасения демографии — обсуждали на этой неделе ведущие и гости общественно-политических программ российского телевидения.

Обзор телепередач федеральных каналов 29 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». «Тушкой или чучелком будут пытаться забрать у нас те богатства, которые завоеваны нашими предками, их жизнями, кровью и историей», — размышлял о коллективном Западе кинорежиссер Никита Михалков на Первом канале в своем авторском «Бесогоне». «На прибалтов даже ракету тратить смысла никакого нет. Их просто смоет взрывной волной от Украины», — продолжал тему Тигран Кеосоян в «Международной панораме», которая выходит на НТВ.

В «Месте встречи» на НТВ и у «Соловьева LIVE» обсуждали в том числе «вмешательство в частную жизнь», которое выразилось в анкетировании студенток на предмет их половой жизни. Дебютантом «Коробки передачи» стал митрофорный протоиерей Андрей Ткачев.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Комментарии
17
AEG1
34 минуты
Очень жаль, что у этой чернухи есть и зрители, и поклонники.
VKuser15335355
19 минут
Если НАТО завоюет Россию, они отнимут у народа нефть и газ. Эти ребята сядут в думе, будут принимать дурацкие законы ,будут шиковать и куражиться, скупая себе особняки, яхты и Майбахи с Бентли. Повысят пенсионный возраст и понавезут мигрантов.
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