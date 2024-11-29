«Коробка передач»: может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради…

Чего хочет от России «жадный до геополитического превосходства Запад» и может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради спасения демографии — обсуждали на этой неделе ведущие и гости общественно-политических программ российского телевидения.
Обзор телепередач федеральных каналов 29 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». «Тушкой или чучелком будут пытаться забрать у нас те богатства, которые завоеваны нашими предками, их жизнями, кровью и историей», — размышлял о коллективном Западе кинорежиссер Никита Михалков на Первом канале в своем авторском «Бесогоне». «На прибалтов даже ракету тратить смысла никакого нет. Их просто смоет взрывной волной от Украины», — продолжал тему Тигран Кеосоян в «Международной панораме», которая выходит на НТВ.
В «Месте встречи» на НТВ и у «Соловьева LIVE» обсуждали в том числе «вмешательство в частную жизнь», которое выразилось в анкетировании студенток на предмет их половой жизни. Дебютантом «Коробки передачи» стал митрофорный протоиерей Андрей Ткачев.
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