«Коробка передач»: может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради…

Чего хочет от России «жадный до геополитического превосходства Запад» и может ли государство вмешиваться в частную жизнь ради спасения демографии — обсуждали на этой неделе ведущие и гости общественно-политических программ российского телевидения.

Обзор телепередач федеральных каналов 29 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». «Тушкой или чучелком будут пытаться забрать у нас те богатства, которые завоеваны нашими предками, их жизнями, кровью и историей», — размышлял о коллективном Западе кинорежиссер Никита Михалков на Первом канале в своем авторском «Бесогоне». «На прибалтов даже ракету тратить смысла никакого нет. Их просто смоет взрывной волной от Украины», — продолжал тему Тигран Кеосоян в «Международной панораме», которая выходит на НТВ.