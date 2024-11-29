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Бизнес Объемы производства вина в мире станут самыми низкими с 1961 года. Причиной называют изменение климата

Объемы производства вина в мире станут самыми низкими с 1961 года. Причиной называют изменение климата

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13 комментариев

Объемы производства вина в мире по итогам 2024 года будут на самом низком уровне за последние 63 года. Причиной являются климатические проблемы в обоих полушариях. Такие данные по итогам анализа урожая в 29 странах содержатся в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), выдержки из которого 29 ноября приводит ТАСС со ссылкой на AFP.

Производство вина сокращается в последние несколько лет. В 2024 году будет изготовлено от 227 до 235 миллионов гектолитров. При этом в 2023 году было произведено 237 миллионов гектолитров, что на 10 процентов ниже показателей 2022 года. Аналогичные объемы ранее фиксировались в 1961 году.

В OIV причиной называют изменение климата. Первое место в мировом рейтинге производителей по итогам года займет Италия с 41 миллионом гектолитров. Франция показала резкий спад производства на 23 процента и станет вторым мировым производителем с результатом в 36,9 миллиона гектолитров. Третье место в общемировом рейтинге производителей остается за Испанией. В целом в Европе прогнозируют низкий уровень производства, за исключением сохранивших позиции Португалии и Венгрии.

В Южном полушарии ожидается самый низкий за последние 20 лет урожай.

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Комментарии
13
Dr. Jones
1 час
Короче, у нас подорожает всё.
Сила в Правде!!
1 час
тритончику переживать нечего боярышник растёт при любой погоде. хе-хе.
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