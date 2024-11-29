Объемы производства вина в мире станут самыми низкими с 1961 года. Причиной называют изменение климата

Объемы производства вина в мире по итогам 2024 года будут на самом низком уровне за последние 63 года. Причиной являются климатические проблемы в обоих полушариях. Такие данные по итогам анализа урожая в 29 странах содержатся в прогнозе Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), выдержки из которого 29 ноября приводит ТАСС со ссылкой на AFP.

Производство вина сокращается в последние несколько лет. В 2024 году будет изготовлено от 227 до 235 миллионов гектолитров. При этом в 2023 году было произведено 237 миллионов гектолитров, что на 10 процентов ниже показателей 2022 года. Аналогичные объемы ранее фиксировались в 1961 году.