Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 767мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Плата карманом. Тест в СПб
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Промышленный Петербург
Будет ли доллар до 120 рублей?
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Сирийские боевики впервые за восемь лет дошли до Алеппо в ходе наступления

Сирийские боевики впервые за восемь лет дошли до Алеппо в ходе наступления

841
11 комментариев

Сирийские боевики — объединенные силы террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) и так называемой вооруженной оппозиции — впервые за восемь лет вошли в Алеппо, второй по величине город страны, в ходе ударного наступления. Об этом 29 ноября сообщает CNN.

Это первый раз, когда боевики, сражающиеся с войсками президента Башара Асада, достигли Алеппо с тех пор, как в 2016 году их вытеснила армия. В настоящий момент, по информации CNN, участники наступления ведут бои с правительственными войсками на западной окраине города.

Тем временем правительственные силы заявляют, что им удалось восстановить позиции в ряде городов в провинциях Алеппо и Идлиб после наступления, начатого ХТШ и союзными с ней группировками в среду. Для укрепления обороны Алеппо переброшены бойцы элитных дивизий сирийской армии.

Боевики начали крупное наступление в начале этой недели со своей базы в сельской местности Идлиб, узкой полоске земли на северо-западе Сирии. Потребовалось всего три дня, чтобы бои достигли Алеппо и члены группировки вместе с протурецкими формированиями захватили территорию вокруг окраин города, в то время как сирийские правительственные войска обстреливали удерживаемые ими районы.

По данным Anadolu, под контролем повстанцев находятся уже около 70 населенных пунктов. В Дамаске подтвердили «крупномасштабную террористическую атаку» на деревни, города и военные объекты в двух провинциях.

Дэвид Карден, заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии, сообщил агентству Reuters, что в результате боев за последние три дня погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей.

Группировки впервые перешли в наступление после того, как в 2020 году при посредничестве России и Турции в Сирии было подписано мирное соглашение.

Воздушно-космические силы России помогают сирийской армии вести бои с вооруженной оппозицией — Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, основанный Минобороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву на фоне наступления на Алеппо.

* Запрещена в России.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Сирия Алеппо Боевики Наступление
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Рострелли
23 минуты
А Башар Асад теперь будет жить в соседнем доме с януковичем?
Митя Антонов
6 минут
Очередная геостратегическая победа.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Новости компаний
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
Новости компаний
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28