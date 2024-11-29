Сирийские боевики впервые за восемь лет дошли до Алеппо в ходе наступления

Сирийские боевики — объединенные силы террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) и так называемой вооруженной оппозиции — впервые за восемь лет вошли в Алеппо, второй по величине город страны, в ходе ударного наступления. Об этом 29 ноября сообщает CNN.

Это первый раз, когда боевики, сражающиеся с войсками президента Башара Асада, достигли Алеппо с тех пор, как в 2016 году их вытеснила армия. В настоящий момент, по информации CNN, участники наступления ведут бои с правительственными войсками на западной окраине города.

Тем временем правительственные силы заявляют, что им удалось восстановить позиции в ряде городов в провинциях Алеппо и Идлиб после наступления, начатого ХТШ и союзными с ней группировками в среду. Для укрепления обороны Алеппо переброшены бойцы элитных дивизий сирийской армии.

Боевики начали крупное наступление в начале этой недели со своей базы в сельской местности Идлиб, узкой полоске земли на северо-западе Сирии. Потребовалось всего три дня, чтобы бои достигли Алеппо и члены группировки вместе с протурецкими формированиями захватили территорию вокруг окраин города, в то время как сирийские правительственные войска обстреливали удерживаемые ими районы.

По данным Anadolu, под контролем повстанцев находятся уже около 70 населенных пунктов. В Дамаске подтвердили «крупномасштабную террористическую атаку» на деревни, города и военные объекты в двух провинциях.

Дэвид Карден, заместитель регионального координатора ООН по гуманитарным вопросам в Сирии, сообщил агентству Reuters, что в результате боев за последние три дня погибли 27 мирных жителей, в том числе восемь детей.

Группировки впервые перешли в наступление после того, как в 2020 году при посредничестве России и Турции в Сирии было подписано мирное соглашение.

Воздушно-космические силы России помогают сирийской армии вести бои с вооруженной оппозицией — Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, основанный Минобороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву на фоне наступления на Алеппо.

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