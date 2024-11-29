Под Екатеринбургом загорелся психоневрологический госпиталь. Вспыхнули три палаты

Пожар возник в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале в Первоуральске вечером 29 ноября. Загорелись палаты, пациенты успели спастись. Подробности сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Три палаты в психоневрологическом госпитале «Снежинка» горели на площади 50 квадратных метров. Из здания до прибытия пожарных вышли 27 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Открытое горение ликвидировали. На месте работают 24 специалиста и 9 единиц техники.
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