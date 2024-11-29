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Общество В Москве протестируют электронные удостоверения для мигрантов

В Москве протестируют электронные удостоверения для мигрантов

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7 комментариев

Электронные удостоверения начнут оформлять иностранцам в столице, а полицейские займутся их проверкой. О тестировании новых мер контроля за соблюдением миграционного законодательства сообщает 29 ноября агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Трудовые мигранты в столице должны будут получить именные пластиковые карты с чипом и QR-кодом, на которой будет записана ключевая информация о держателе: фамилия, имя и отчество, дата рождения, пол, гражданство, образец подписи, серия и номер миграционной карты.

Электронные удостоверения будут выдавать в Многофункциональных миграционных центрах иностранцам и лицам без гражданства, начиная с 14 лет. Пластиковые карты должны оформить трудовые мигранты, иностранцы, оформляющие разрешение на временное пребывание или вид на жительство.

По карте полиция сможет узнать данные об отсутствии дактилоскопии и фотографирования, неоплаченном патенте, административном штрафе, нахождении в розыске и других нарушениях.

Ранее, как писало РБК, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2025 года в столице мигрантам начнут выдавать электронные паспорта, куда будет внесена вся информация: дата приезда, биометрические данные, место работы и регистрации.

Полицейские будут иметь при себе во время рейдов считывающее устройство, которое сможет проверять электронные паспорта и выявлять наличие возможных правонарушений.

Также с 2025 года столичные власти введут биометрический контроль для прибывающих иностранных граждан на Московском авиационном узле.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Визовый режим включайте.
Гость
1 час
Наконец-то хоть какие-то подвижки в этой бюрократии и какая-то адаптация её под современность. 🥱
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