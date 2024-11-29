Nokia разрабатывает мобильные устройства с сетью 5G для военных

По словам Лундмарка, у компании из США есть специальные радиостанции для военной связи, которые в настоящее время телекоммуникационная корпорация интегрирует в платформы Nokia 5G.

«Сейчас мы настраиваем 5G так, чтобы он стал достаточно надежным для полевых целей, чтобы сеть могла перемещаться вместе с войсками. То, что мы можем предложить сейчас, совместно с Fenix, на самом деле является полностью гибкой и самонастраивающейся сетью, которая перемещается в рюкзаках солдат или устанавливается на транспортных средствах», — говорит гендиректор Nokia, отмечая, что разрабатываемым мобильным устройствам не понадобятся вышки сотовой связи.