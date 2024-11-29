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Технологии Nokia разрабатывает мобильные устройства с сетью 5G для военных

Nokia разрабатывает мобильные устройства с сетью 5G для военных

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10 комментариев

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia занимается разработкой специальных мобильных устройств, которые позволят военным разворачивать сеть 5G в полевых условиях. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Bloomberg.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк рассказал о планах корпорации в оборонном секторе. Для того чтобы снабдить военных беспроводной связью, Nokia приобрела американскую компанию Fenix Group, расположенную в Вирджинии.

По словам Лундмарка, у компании из США есть специальные радиостанции для военной связи, которые в настоящее время телекоммуникационная корпорация интегрирует в платформы Nokia 5G.

«Сейчас мы настраиваем 5G так, чтобы он стал достаточно надежным для полевых целей, чтобы сеть могла перемещаться вместе с войсками. То, что мы можем предложить сейчас, совместно с Fenix, на самом деле является полностью гибкой и самонастраивающейся сетью, которая перемещается в рюкзаках солдат или устанавливается на транспортных средствах», — говорит гендиректор Nokia, отмечая, что разрабатываемым мобильным устройствам не понадобятся вышки сотовой связи.

Пекка Лундмарк добавляет, что использование сети 5G также может обеспечивать общественную безопасность при ее использовании полицией или пожарными.

Напомним, Nokia объявила об уходе из России в апреле 2022 года. Весной 2024 года президент РФ Владимир Путин дал распоряжение, согласно которому «Ростелеком» сможет полностью выкупить принадлежащую финскому производителю телеком-оборудования Nokia долю в 49% в юрлице «РТК — Сетевые технологии».

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Комментарии
10
282694747
2 часа
Подумаешь!У нас семафор с флажками есть!!!!Выкусите!!?
Сила в Правде!!
2 часа
финны народ трудолюбивый.
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