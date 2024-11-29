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Город Жители дома на Каменноостровском опасаются обрушения здания из-за работы подрядчиков

Жители дома на Каменноостровском опасаются обрушения здания из-за работы подрядчиков

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8 комментариев

В Петербурге на Каменноостровском проспекте может обрушиться дом № 63, считают местные жители. Здание находится на капитальном ремонте, но подрядчик не появлялся на объекте уже два месяца, оставив после себя дыру между первым и вторым этажом, а также квартиры без отопления. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила читательница «Фонтанки».

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Летом этого года с ООО «Листра» заключили договор, согласно которому подрядчик должен был заменить просевшие перекрытия между первым и вторым этажом на новые. 26 июня компания приняла работу. Как отмечает председатель ТСЖ «Дом Маркова» Александр, изначально ремонт должны были начать первого июля, но в действительности подрядчик принялся за работу только в августе.

По словам Александра, работники «Листры» провели последний месяц лета продуктивно — таким же был сентябрь. За это время убрали часть старых балок и мусор от них. Тем не менее после этого работы приостановились. Появившись несколько раз в октябре, сотрудники компании пропали с объекта, придя на него лишь однажды, когда им пригрозили прокуратурой, уточняет одна из жительниц дома № 63.

Сейчас в доме на Каменноостровском проспекте в части квартир, в которых в том числе живут семьи с детьми, отсутствует тепло из-за сломанного рабочими стояка — батареи холодные. А дыра между первым и вторым этажом не исчезла, хотя, согласно рабочему графику, ООО «Листра» должна была закончить ремонтные работы 1 ноября 2024 года.

Председатель ТСЖ считает, что подрядчик выполняет свою работу недобросовестно, указывая на отставание от графика, от которого зависело то, как проживающие в доме проведут приближающуюся зиму.

«Жильцы волнуются и переживают за проживание в доме, потому что на дворе не теплая погода, все тянется к морозам. Отопление отключено, потому что сняты батареи в ремонтных помещениях, и тепла такого может не ожидаться. Все время этот холод [из пространства, где идет ремонт] будет подниматься кверху (к квартирам выше. — Прим. ред.)», — добавляет Александр.

Есть опасения, что из-за отсутствия отопления в здании могут замерзнуть, а потом и лопнуть трубы. Помимо уже проникающего в некоторые квартиры холода, жильцы опасаются, что ремонтные работы подрядчика могут также привести к обрушению дома.

«Никто, к сожалению, не знает с гарантией на 100 процентов, как поведут себя балки, трубы. Ведь работы должны были быть произведены до конца года (до 1 ноября 2024 года. — Прим. ред.). А многие строительные работы невозможны к проведению в минусовую температуру. Достаточно большой объём конструкций снесен. И это все же первый этаж, на который идет самая большая нагрузка. Но отсутствуют конструкции и между первым и вторым этажом», — указывает читательница «Фонтанки», проживающая в доме на Каменноостровском проспекте.

Собеседница переживает, что дом на Каменноостровском может столкнуться с опытом здания на Большой Зелениной, которое этим летом обрушилось из-за отслоения пола от стены. В то же время председатель ТСЖ отмечает, что целостности дома ничего не угрожает, так как у здания крепкие стены. Тем не менее Александр подчеркивает, что все будет зависеть от хода ремонтных работ подрядчика.

По словам жильцов дома № 63, администрация Петроградского района ничего не предприняла в связи со сложившейся ситуацией. Между тем нам передали, что заявки по отоплению в здании не поступали ни в ТСЖ, ни в администрацию, ни по 004.

«Фонтанка» также связалась с компанией, которая занимается заменой межэтажных перекрытий. В ООО «Листра» сообщили, что приостановили ремонтные работы в связи с тем, что рабочим нужно было переоформить документы.

«Документы переоформлять стали рабочие. <…> Документы сделаем и дальше продолжим. Сейчас, видите, очень жёсткая миграционная политика у государства», — указал подрядчик, подчеркнув, что работа возобновится уже на следующей неделе.

Когда у «Листры» спросили о поврежденном стояке, из-за которого некоторым приходится жить в холоде, в компании отметили, что уточнят эту информацию и перезвонят. Но «Фонтанке» так и не перезвонили и на наши последующие звонки не ответили.

Между тем в пятницу, 29 ноября, на двери дома № 63 повесили бумагу, в которой сообщается о продлении работ подрядчиком ООО «Листра» до 3 мая 2025 года, то есть ремонт задерживается на пять месяцев.

«Что удивительно — это же дом-памятник. Тут производство работ должно проходить под контролем. Но его нет. Есть только дешевая рабочая сила», — указывает одна из жительниц.

Согласно документам, дом № 63 на Каменноостровском проспекте построили в 1909–1911 годах. Владельцем здания неоклассического стиля был военный инженер К. В. Марков.

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Листра Обрушение здания Дом Маркова
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Комментарии
9
Ганс-Дитрих Геншер
43 минуты
ничего, при нынешнем губере это уже норма
Гость
1 час
Выборы прошли, вот и весь сказ...
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