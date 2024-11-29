Зеленский провел перестановку в ВСУ. Должности получили генерал-майор Драпатый и полковник Апостол

Командующего сухопутными войсками ВСУ сменил президент Украины Владимир Зеленский. Генерал-лейтенант Александр Павлюк уволен с этой должности, вместо него назначен генерал-майор Михаил Драпатый, пишет 29 ноября «Коммерсантъ».

Также сообщается о назначении заместителем главнокомандующего ВСУ полковника Олега Апостола.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров начал переговоры с партнерами о поставках новых систем ПВО для противодействия ракетам средней дальности после удара России по городу Днепру с использованием новой баллистической ракеты «Орешник».