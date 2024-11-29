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Общество Стало известно, когда страны Балтии отключатся от российской электроэнергетической сети

Стало известно, когда страны Балтии отключатся от российской электроэнергетической сети

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4 комментария

Эстония, Латвия и Литва планируют отсоединиться от единой с Россией электроэнергетической сети 8 февраля. На следующий день, 9 февраля, они подключатся к европейской сети, сообщает пресс-служба таллинской компании Elering 29 ноября.

На сайте компании говорится, что сейчас страны Балтии работают в системе IPS/UPS, которая контролируется Россией. «Синхронизация с континентальной европейской синхронной зоной позволяет странам Балтии иметь независимый, стабильный и надежный контроль частоты и повышает энергетическую безопасность региона», – поясняет Elering. 

Отмечается, что присоединение к европейской сети будет проспонсировано Евросоюзом на 1,2 млрд евро. Это покроет 75% всех затрат. 

Накануне основные сетевые операторы стран Балтии заключили соглашение, в которой описаны принципы сотрудничества после присоединения к европейской сети.

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Комментарии
4
Ипсилон Ц
11 минут
ну там это.. энергия приливов и отливов
Гость
11 минут
Со своих огородов прокормимся.
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