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Город Технологии На Урале изготовили редкий и сложный трамвайный узел для линии «Славянка»

На Урале изготовили редкий и сложный трамвайный узел для линии «Славянка»

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1 комментарий
Источник:

«Завод транспортного оборудования» в городе Кушве Свердловской области впервые в России изготовил сложную путевую конструкцию для трамваев — перекрестный стрелочный съезд в виде «конверта». Его создали по спецзаказу для строящейся в Петербурге трамвайной линии «Славянка». Конструкцию уже передали компании- концессионеру.

«Конверт» представляет собой специальный узел трамвайных путей из четырех комплектов стрелочных переводов с автоматизированной системой смены направления движения и обогрева стрелок, называемой еще системой глухого пересечения. Эта система, в свою очередь, состоит из четырех ромбовых и четырех одиночных крестовин.

Наружное и внутреннее тело стрелок и крестовины отлиты из высокомарганцовистой стали с механической обработкой по рабочим и опорным поверхностям, а поворотный остряк выполнен из стали c высоким уровнем износостойкости. Общая длина перевода составляет 23 метра.

Конструкцию установят на конечном остановочном пункте «Балканский», благодаря чему подвижной состав сможет разворачиваться с одного пути на другой без разворотного кольца. Кроме того, возможность высадки пассажиров сразу в трех точках крытого остановочного павильона одновременно поможет справиться с увеличенным пассажиропотоком.

— Перекрестный стрелочный перевод — крайне редкий узел, который сложен в проектировании и достаточно прихотлив в эксплуатации, — рассказал генеральный директор компании-концессионера Дмитрий Панкратов. — Перевод оснащен современной системой автоматизации, которая позволит распределить подвижные составы в зоне посадочной платформы так, чтобы увеличить пассажиропоток и дать возможность сажать и высаживать пассажиров четырем вагонам одновременно.

В теле стрелок будут поддерживать положительную температуру за счет подогрева, чтобы работа системы автоматизации не нарушалась во время холодов.

Проект трамвайной линии «Славянка», идущей от метро «Купчино» через Шушары до Славянки, — один из крупнейших в России инфраструктурных проектов общественного легкорельсового транспорта. Его реализуют по схеме ГЧП, среди участников — Группа компаний «АБЗ-1», ПАО «Газпромбанк», АО «ДОМ.РФ». Концессионное соглашение сроком на 30 лет с ООО «БалтНедвижСервис» город подписал в 2019 году.

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Комментарии
1
280920854
9 минут
а в чем сложность? В загнившей Европе это уже 19 век.
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