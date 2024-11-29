На Урале изготовили редкий и сложный трамвайный узел для линии «Славянка»

Источник: Предоставлено «Балтнедвижсервис»







«Завод транспортного оборудования» в городе Кушве Свердловской области впервые в России изготовил сложную путевую конструкцию для трамваев — перекрестный стрелочный съезд в виде «конверта». Его создали по спецзаказу для строящейся в Петербурге трамвайной линии «Славянка». Конструкцию уже передали компании- концессионеру.

«Конверт» представляет собой специальный узел трамвайных путей из четырех комплектов стрелочных переводов с автоматизированной системой смены направления движения и обогрева стрелок, называемой еще системой глухого пересечения. Эта система, в свою очередь, состоит из четырех ромбовых и четырех одиночных крестовин.

Наружное и внутреннее тело стрелок и крестовины отлиты из высокомарганцовистой стали с механической обработкой по рабочим и опорным поверхностям, а поворотный остряк выполнен из стали c высоким уровнем износостойкости. Общая длина перевода составляет 23 метра.

Конструкцию установят на конечном остановочном пункте «Балканский», благодаря чему подвижной состав сможет разворачиваться с одного пути на другой без разворотного кольца. Кроме того, возможность высадки пассажиров сразу в трех точках крытого остановочного павильона одновременно поможет справиться с увеличенным пассажиропотоком.

— Перекрестный стрелочный перевод — крайне редкий узел, который сложен в проектировании и достаточно прихотлив в эксплуатации, — рассказал генеральный директор компании-концессионера Дмитрий Панкратов. — Перевод оснащен современной системой автоматизации, которая позволит распределить подвижные составы в зоне посадочной платформы так, чтобы увеличить пассажиропоток и дать возможность сажать и высаживать пассажиров четырем вагонам одновременно.

В теле стрелок будут поддерживать положительную температуру за счет подогрева, чтобы работа системы автоматизации не нарушалась во время холодов.