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Афиша Plus В Петропавловской крепости расскажут про карьеру Петербурга в кино

В Петропавловской крепости расскажут про карьеру Петербурга в кино

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Выставка «Петербург в кино: персонаж и съёмочная площадка» расскажет об образе Петербурга — Петрограда — Ленинграда в «важнейшем из искусств» с 1910-х годов до наших дней и городских локациях, ставших съёмочными площадками.

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Даже в эпоху нейросеточного контента российские кинематографисты продолжают снова и снова снимать Петербург: многие помнят, как была перекрыта Миллионная улица и набережная Зимней канавки, когда там снимали нового «Евгения Онегина». Что говорить о временах до нейросетей и компьютерной графики, когда снимать «натуру» приходилось «в натуре». Не раз Анна Каренина «погибала» на Витебском вокзале, случались и приключения Шерлока Холмса с доктором Ватсоном, и многое другое. В общем, Петербург, безусловно, киногеничный город.

Организаторы напоминают, что первый в Российской империи киносеанс состоялся именно в Петербурге 4 мая 1896 года в летнем саду «Аквариум» на Каменноостровском проспекте — там, где сейчас «Ленфильм». А в 1908 году на озере Разлив поставили первую в России игровую киноленту. Государственное кинопроизводство, которое вскоре стало известно как «Ленфильм», появилось в Петрограде в период Первой мировой.

Уже в самых первых фильмах город был не просто декорацией — он был полноценным персонажем. Выставка в Инженерном доме обещает путешествие от одной знаковой локации к другой, от Медного всадника к Аничкову мосту, от Толстовского дома к Витебскому вокзалу. Организаторы обещают показать не только хрестоматийные места, но и проходные дворы, брандмауэры, улочки Коломны, индустриальные пейзажи Выборгской стороны и Обводного канала.

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Вы увидите видеофрагменты фильмов, фотографии со съёмок, эскизы декораций, предметы кинореквизита. Будут на выставке и костюмы, которые Музею истории Ленинграда передавали из гардеробных «Ленфильма». Среди них будет подлинная ливрея служителя Шереметевского дворца, которая «снималась» в «Шинели» Григория Козинцева и Леонида Трауберга 1926 года. Также вас ждёт коллекция плакатов немого кино, подлинная кинотехника 1930-1980-х годов, отдельный раздел на выставке будет посвящён фильмам о блокаде. Кроме того, выставка покажет, как Петербург представал на экране в образе других городов — Лондона и даже Москвы, а ещё обещают кинозал, где можно будет посмотреть фильмы, о которых рассказывает экспозиция.

Выставка «Петербург в кино: персонаж и съёмочная площадка» пройдёт в Инженерном доме Петропавловской крепости с 29 ноября 2024 года по 9 сентября 2025-го.

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