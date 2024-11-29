Покрути колесо и потеряй аккаунт. Мошенники маскируются под маркетплейсы в «Черную пятницу»

Кибермошенники стали маскировать свои Telegram-боты под официальные бренды маркетплейсов. Особенно активизируются такие хитрецы во время «Черной пятницы», пишет 29 ноября агентство ПРАЙМ со ссылкой на РИА Новости.

Значительный рост количества фишинговых ботов в Telegram в период «Черной пятницы» зафиксировала команда по противодействию мошенничеству Wildberries, рассказали журналистам в маркетплейсе. Мошенники маскируются под официальный брендинг маркетплейсов и предлагают пользователям выиграть призы или скидки, например, «покрутив колесо».

Когда пользователь что-то выигрывает, его просят ввести личные данные якобы для того, чтобы забрать приз. Например, данные для входа в личный кабинет на маркетплейсе или банковской карты, если «выигрыш» денежный. После этого у жертвы угоняют аккаунт или списывают деньги с карты.

Во время масштабных распродаж вроде «Черной пятницы» мошенники становятся особенно активны. Пользователей призывают быть внимательными и проверять акции на официальных сайтах или в приложениях маркетплейсов. Настоящие сервисы никогда не потребуют у пользователей пароли или данные банковских карт таким образом.

«Помните, что если предложение выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это уловка», — отметил представитель команды.