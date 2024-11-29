Якутский хранитель холода Чысхаан отправил открытку Деду Морозу

Якутский властелин и хранитель холода Чысхаан отправил новогоднее поздравление Деду Морозу, который сейчас путешествует по России. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РИА Новости.

Властелин и хранитель холода отметил, что в честь приближающегося Нового года желает всем жителям России крепкого, как якутский алмаз, здоровья, счастья и добра.

Напомним, Дед Мороз уже несколько дней едет по России. Его путешествие началось 19 ноября в Тайшете Иркутской области, а 29 ноября главный новогодний волшебник добрался до Сахалина. Пока Дед Мороз путешествует, ему отправляют не только открытки, но и подарки. Накануне художница из Петербурга Валерия Лошак сообщила о том, что подготовила праздничный сюрприз в виде двухметровой матрёшки, который уже в декабре прибудет в Великий Устюг.