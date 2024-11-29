Сделано здесь. Помогите определить лучшую компанию Петербурга и Ленобласти

Источник: Фонтанка.ру







Вы несколько недель присылали нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Сделано в СПб и ЛО». Было очень сложно, но мы всё-таки отобрали десятку финалистов — на основе ваших голосов. Теперь мы хотим определить одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Сделано в СПб и ЛО» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году.

Нам кажется, что эта номинация — особенная. Ведь каждый из ее участников через свои товары и услуги формирует образ нашего региона на федеральном и международном уровнях.

«Как представитель крупного предприятия, основанного в Петербурге много лет назад, могу с уверенностью сказать, что внимание потребителей к локальным брендам всегда было пристальным, — подчеркнула Ирина Федорова, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти пивоваренной компании „Балтика“, партнера номинации „Сделано в СПб и ЛО“. — Мы в компании „Балтика“, отмечая тренд на всё российское, этой осенью представили новый натуральный продукт, созданный полностью из российских ингредиентов. За подобными инновациями будущее, и нам видится важным, чтобы бизнес ощущал поддержку в реализации таких проектов и с уверенностью строил планы на несколько лет вперед. Ведь именно от инвестиционного климата, который будет способствовать созданию российских товаров и услуг в регионе, зависит экономическое развития страны в целом».

Претендовать на выход в финал могла любая компания, которая занимается производством в Петербурге или Ленобласти. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

Научно-производственный комплекс «Арт Стомус»

Фармацевтическая компания «Вертекс»

Группа компаний «КВС»

Игристые вина «Левъ Голицынъ»

Кондитерская фабрика «Нева»

Пискаревский молочный завод

Кондитерские «Теремок»

ООО «Фабрика Вязофф»

METEOR Lift

Фармацевтическая компания Solopharm

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Продукцию какой компании вы знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».