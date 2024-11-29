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Город Общество Бизнес Признание и Влияние Сделано здесь. Помогите определить лучшую компанию Петербурга и Ленобласти

Сделано здесь. Помогите определить лучшую компанию Петербурга и Ленобласти

500
3 комментария
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Вы несколько недель присылали нам названия компаний, которые вы бы назвали лучшими в номинации «Сделано в СПб и ЛО». Было очень сложно, но мы всё-таки отобрали десятку финалистов — на основе ваших голосов. Теперь мы хотим определить одного кандидата, который получит звание лучшего.

«Сделано в СПб и ЛО» — одна из 10 номинаций премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году.

Нам кажется, что эта номинация — особенная. Ведь каждый из ее участников через свои товары и услуги формирует образ нашего региона на федеральном и международном уровнях.

«Как представитель крупного предприятия, основанного в Петербурге много лет назад, могу с уверенностью сказать, что внимание потребителей к локальным брендам всегда было пристальным, — подчеркнула Ирина Федорова, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти пивоваренной компании „Балтика“, партнера номинации „Сделано в СПб и ЛО“. — Мы в компании „Балтика“, отмечая тренд на всё российское, этой осенью представили новый натуральный продукт, созданный полностью из российских ингредиентов. За подобными инновациями будущее, и нам видится важным, чтобы бизнес ощущал поддержку в реализации таких проектов и с уверенностью строил планы на несколько лет вперед. Ведь именно от инвестиционного климата, который будет способствовать созданию российских товаров и услуг в регионе, зависит экономическое развития страны в целом».

Претендовать на выход в финал могла любая компания, которая занимается производством в Петербурге или Ленобласти. Благодаря вашим голосам в ТОП-10 вошли:

  • Научно-производственный комплекс «Арт Стомус»

  • Фармацевтическая компания «Вертекс»

  • Группа компаний «КВС»

  • Игристые вина «Левъ Голицынъ»

  • Кондитерская фабрика «Нева»

  • Пискаревский молочный завод

  • Кондитерские «Теремок»

  • ООО «Фабрика Вязофф»

  • METEOR Lift

  • Фармацевтическая компания Solopharm

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Продукцию какой компании вы знаете и любите больше всего? Давайте определим того, кто достоин награды! Результат зависит только от вас.

Для того чтобы отдать голос за своего победителя, зайдите на сайт премии, авторизуйтесь и выберите среди 100 финалистов 10 победителей. Проголосовать также можно в чат-боте «Фонтанки».

Следите за новостями на сайте премии, а также в специальном разделе на «Фонтанке.ру».

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Комментарии
3
Klaustrofobik
36 минут
Смольный - (сарказм*)
FedorGr
12 минут
Наградите Анисимова Дмитрий Викторовича, финно американца русского, который купил себе заводик на Михайловском до 7, и используя районные трансформаторы промзоны, крутит второй год себе валюту в Америку..
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