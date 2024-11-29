Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

зап.

 767мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Будет ли доллар до 120 рублей?
Промышленный Петербург
Второй строитель метро
Рейтинги "Фонтанки"
Технологии На «Госуслугах» появится раздел для сбора средств и волонтерства

На «Госуслугах» появится раздел для сбора средств и волонтерства

631
7 комментариев

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на «Госуслугах» может появиться раздел для взаимопомощи граждан. Его слова приводит ТАСС 29 ноября.

Возможность появления такого раздела сейчас рассматривают в министерстве. У «Госуслуг», считают в ведомстве, есть преимущество в виде надежной идентификации каждого пользователя.

Инфраструктуру портала можно использовать для организации помощи, сбора средств или волонтерства, считает Шадаев.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Отец Родной
15 минут
А талоны на хлеб и сахар в каком разделе будут?
Гость
43 минуты
А что случилось? На воблу тратится 21 млрд руб ежедневно, а на граждан своих не найдется по 10 тыс в месяц?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
Новости компаний
Власти Ненецкого автономного округа и эксперты Сбера объединяют усилия для цифровизации региона
29 ноября, 14:38
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
Власти Ненецкого автономного округа и эксперты Сбера объединяют усилия для цифровизации региона
29 ноября, 14:38
Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2B и расширил его функциональность
29 ноября, 14:20
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Центр «Мой бизнес» продвигает петербургских ремесленников
29 ноября, 11:51
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00