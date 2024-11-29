На «Госуслугах» появится раздел для сбора средств и волонтерства

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что на «Госуслугах» может появиться раздел для взаимопомощи граждан. Его слова приводит ТАСС 29 ноября.
Возможность появления такого раздела сейчас рассматривают в министерстве. У «Госуслуг», считают в ведомстве, есть преимущество в виде надежной идентификации каждого пользователя.
Инфраструктуру портала можно использовать для организации помощи, сбора средств или волонтерства, считает Шадаев.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.