Российские парашютисты установили мировой рекорд по прыжкам из стратосферы

Три пары российских парашютистов установили мировой рекорд по прыжкам из стратосферы, прыгнув с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели летного центра Министерства обороны РФ использовали системы «Тандем-400». Подробности 29 ноября сообщает новостной телеграм-канал госкорпорации «Ростех».
Парашютисты десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Рекордный прыжок выполнили: Андрей Топорков — Андрей Морозов, Максим Ситайло — Юрий Колосков, а также Юрий Миронов, в паре с которым прыгнул ведущий «Военной приемки» телеканала «Звезда» Алексей Егоров.
Особенность прыжка в том, что раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета — на 10 000 метров, тогда как во время обычных прыжков это происходит на высоте около 2500 метров.
В «Ростехе» рассказали, что система «Тандем-400» позволяет десантироваться абсолютно неподготовленным людям в паре с инструктором. Прыгать могут врачи, кинологи, специалисты поисково-спасательных групп. Для высотных прыжков используется кислородное оборудование.
Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко объяснил, что прыжки из стратосферы имеют практическое значение, поскольку позволяют преодолеть максимально большое расстояние. Высотный прыжок может позволить специалисту преодолеть расстояние в 20-30 километров. Кроме того, прыжки с большой высоты малозаметны для средств противовоздушной обороны.
Прыжок российских парашютистов внесен в Книгу рекордов России.
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