Российские парашютисты установили мировой рекорд по прыжкам из стратосферы

Три пары российских парашютистов установили мировой рекорд по прыжкам из стратосферы, прыгнув с высоты 10 120 метров. Парашютисты-испытатели летного центра Министерства обороны РФ использовали системы «Тандем-400». Подробности 29 ноября сообщает новостной телеграм-канал госкорпорации «Ростех».

Парашютисты десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла минус 57 градусов по Цельсию. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат. Рекордный прыжок выполнили: Андрей Топорков — Андрей Морозов, Максим Ситайло — Юрий Колосков, а также Юрий Миронов, в паре с которым прыгнул ведущий «Военной приемки» телеканала «Звезда» Алексей Егоров.

Особенность прыжка в том, что раскрытие парашютов произошло практически под хвостом самолета — на 10 000 метров, тогда как во время обычных прыжков это происходит на высоте около 2500 метров.