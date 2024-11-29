«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из Евросоюза и возобновление торговли с Россией

Финальный проект предвыборной программы представила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). В нем она выступает за выход ФРГ из Евросоюза и возобновление поставок российского газа, пишет 29 ноября журнал Der Spiegel.

Россия в программе партии упоминается в качестве поставщика дешевых энергоресурсов, с которым необходимо возобновить торговлю. Также партия выступает за отказ от евро и выход из Евросоюза, который, по мнению АдГ, следует заменить содружеством объединенных общими интересами государств.

Военные действия на Украине в программе партии проигнорированы. Говорится лишь, что Украина в будущем должна иметь внеблоковый статус — «вне ЕС и НАТО».

Проект предвыборной программы АдГ обсудит и примет на съезде в январе.

Досрочные выборы в Германии, ориентировочно, пройдут в феврале будущего года. Правительственный кризис начался с отставки главы министерства финансов Кристиана Линдера, на которой настоял канцлер Олаф Шольц. Линдер в рамках планирования бюджета ФРГ выступил против повышения расходов на Украину.

Чтобы соблюсти сроки для выборов, Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на посту канцлера, а 16 декабря пройдут дебаты.

По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, с которым ознакомилось РИА Новости, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получает 32 процента голосов избирателей, «Альтернативу для Германии» на выборах готовы поддержать 18 процентов избирателей, 15 процентов опрошенных готовы отдать голоса Социал-демократической партии, 12 процентов респондентов будут голосовать за «Зеленых», у «Левых» и «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» — по 4 процента голосов.