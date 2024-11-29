Песков о миротворцах на Украине: размещение возможно только с согласия сторон конфликта

Для ввода миротворческого контингента есть четкие параметры. Об этом 29 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию Службы внешней разведки России о планах Запада ввести на Украину миротворцев.

Песков подчеркнул, что размещение миротворческого контингента возможно только с согласия сторон конфликта. «Во-вторых, у нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования», — добавил он (цитата по «Вы слушали Маяк»).

По словам Пескова, чтобы «выйти на траекторию урегулирования» украинского конфликта, нужно устранить его первопричины. «Здесь все гораздо глубже, чем направление миротворцев», — отметил он.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России 29 ноября заявило о намерении западных стран ввести на территорию Украины 100 тысяч миротворцев. В СВР назвали это планом по «заморозке» украинского конфликта, чтобы помочь Киеву восстановить боеспособность ВСУ.