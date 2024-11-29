Московские ученые научили солнечные батареи преобразовывать больше света в электроэнергию

Прозрачные электроды для солнечных батарей разработали в Московском физико-технологическом институте. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», с ними панель может поглощать и преобразовывать в электричество до 70% падающего на нее света, а не 10–15%, как обычно.

Диоксид кремния, из которого состоят микросферы электродов, схож по свойствам со стеклом. Сами сферы закреплены на гибкой подложке, что позволяет частицам плотно «сидеть» в отведенных им отверстиях и лучше фокусировать свет, формируя так называемые «фотонные струи».

«Солнечные батареи с такими электродами лучше поглощают свет, — объясняет Александр Шалин, главный научный сотрудник Московского физико-технологического института. — Попадая на поверхность батареи, он „запирается“ в слое полупроводника. Свет отражается снизу от алюминиевой пленки, а сверху — от нашего электрода». За счет этого сокращаются потери энергии на отражение и поглощение света, и эффективность батареи повышается.