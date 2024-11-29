Ученые из Великого Новгорода придумали беспроводной способ измерять ток в ЛЭП

Сейчас для измерения больших токов используются трансформаторы или шунты, которые не передают величину тока точно, т. к. погрешность возрастает при нагревании измерительного устройства. Бесконтактных измерителей для ЛЭП пока в промышленных масштабах не выпускается — большинство исследований посвящено датчикам малых токов.

Как раз для измерения тока в ЛЭП новгородские ученые — команда выпускников и студентов кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры университета во главе с доктором физико-математических наук, профессором Мирзой Бичуриным — создали бесконтактные датчики. Их работа основана на магнитоэлектрическом эффекте — физическом явлении, при котором в материале возникает электрическое поле при помещении его в магнитное. Это позволяет избежать нагревания, и датчики могут измерять высокие постоянный и переменный ток силой до 10 килоампер, а беспроводная система будет в непрерывном режиме передавать эти данные на любое расстояние. Для изготовления таких датчиков используется технология напыления тонких пленок с помощью магнитного поля, а также термическая и термомагнитная обработка.