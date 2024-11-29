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Технологии Энергетический Петербург Ученые из Великого Новгорода придумали беспроводной способ измерять ток в ЛЭП

Ученые из Великого Новгорода придумали беспроводной способ измерять ток в ЛЭП

Для этого используются бесконтактные датчики

217
2 комментария

Беспроводную систему для измерения большого тока — в линиях электропередач (ЛЭП) и силовой электронике придумали в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+». Таким способом планируется предотвратить перегрев кабелей и мониторить передачу электричества в режиме реального времени.

Сейчас для измерения больших токов используются трансформаторы или шунты, которые не передают величину тока точно, т. к. погрешность возрастает при нагревании измерительного устройства. Бесконтактных измерителей для ЛЭП пока в промышленных масштабах не выпускается — большинство исследований посвящено датчикам малых токов.

Как раз для измерения тока в ЛЭП новгородские ученые — команда выпускников и студентов кафедры проектирования и технологии радиоаппаратуры университета во главе с доктором физико-математических наук, профессором Мирзой Бичуриным — создали бесконтактные датчики. Их работа основана на магнитоэлектрическом эффекте — физическом явлении, при котором в материале возникает электрическое поле при помещении его в магнитное. Это позволяет избежать нагревания, и датчики могут измерять высокие постоянный и переменный ток силой до 10 килоампер, а беспроводная система будет в непрерывном режиме передавать эти данные на любое расстояние. Для изготовления таких датчиков используется технология напыления тонких пленок с помощью магнитного поля, а также термическая и термомагнитная обработка.

Сейчас проводятся проводят экспериментальные и теоретические исследования датчиков. Затем устройства интегрируют в беспроводную систему, которая будет состоять из блока передачи данных и специального программного обеспечения.

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Комментарии
3
282799367
5 минут
Датчики такого типа уже давно используются в дронах. ;) Правда, там сила тока поменьше, пиковые значения не превышают сотен амер. Но чем больше ток, тем проще его измерить.
DanCitizen
1 минута
Учёные из Великого Новгорода заново изобрели велосипед 🚲
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