Игрок «Зенита» Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

Нино присоединился к петербургской команде в январе 2024 года. Под руководством Сергея Семака он провел 18 матчей во всех соревнованиях текущего сезона, забив один гол. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в €10 млн.

Ранее ФИФА представила список претендентов на титул лучшего игрока года. Выбор был сделан на основе выступлений спортсменов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. В этот список вошли Лионель Месси («Интер Майами»), Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус и завершивший карьеру летом Тони Кроос (все — из «Реала»).