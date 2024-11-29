Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Будет ли доллар до 120 рублей?
Промышленный Петербург
Второй строитель метро
Рейтинги "Фонтанки"
Спорт Игрок «Зенита» Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

Игрок «Зенита» Нино номинирован на звание лучшего защитника 2024 года по версии ФИФА

876
Написать комментарий
Источник:

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список кандидатов на звание лучшего защитника 2024 года. В числе 22 номинантов оказался бразильский игрок «Зенита» Нино.

Нино присоединился к петербургской команде в январе 2024 года. Под руководством Сергея Семака он провел 18 матчей во всех соревнованиях текущего сезона, забив один гол. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в €10 млн.

Ранее ФИФА представила список претендентов на титул лучшего игрока года. Выбор был сделан на основе выступлений спортсменов в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. В этот список вошли Лионель Месси («Интер Майами»), Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус и завершивший карьеру летом Тони Кроос (все — из «Реала»).

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Центр «Мой бизнес» продвигает петербургских ремесленников
29 ноября, 11:51
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32