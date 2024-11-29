YouTube просит пользователей удалить видео о VPN

Видеохостинг YouTube просит российских пользователей удалить ролики о VPN и об обходе блокировок Роскомнадзора. С 30 ноября в России начнет действовать запрет на популяризацию информации о VPN-сервисах, пишет РБК 29 ноября.

Площадка разослала нескольким пользователям сообщения о том, что РКН внес их ролики со способами обхода блокировок в реестр запрещенной информации. Одновременно с этим YouTube предупредил, что в случае неудаления компания может сама заблокировать такой материал.

В Роскомнадзоре РБК также подтвердили, что ведомство направило требования об удалении материалов, популяризирующих VPN-сервисы.

Приказ о блокировке информации научного, научно-технического и статистического характера о VPN-сервисах был опубликован 20 ноября. Но есть исключения — это VPN, которые используют для организации безопасного удаленного доступа или защищенного обмена данными в информационно-телекоммуникационных сетях.