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Общество YouTube просит пользователей удалить видео о VPN

YouTube просит пользователей удалить видео о VPN

3 794
17 комментариев

Видеохостинг YouTube просит российских пользователей удалить ролики о VPN и об обходе блокировок Роскомнадзора. С 30 ноября в России начнет действовать запрет на популяризацию информации о VPN-сервисах, пишет РБК 29 ноября.

Площадка разослала нескольким пользователям сообщения о том, что РКН внес их ролики со способами обхода блокировок в реестр запрещенной информации. Одновременно с этим YouTube предупредил, что в случае неудаления компания может сама заблокировать такой материал.

В Роскомнадзоре РБК также подтвердили, что ведомство направило требования об удалении материалов, популяризирующих VPN-сервисы.

Приказ о блокировке информации научного, научно-технического и статистического характера о VPN-сервисах был опубликован 20 ноября. Но есть исключения — это VPN, которые используют для организации безопасного удаленного доступа или защищенного обмена данными в информационно-телекоммуникационных сетях.

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Комментарии
17
275954159
1 час
Хорошо что уже опоздалИ))))
282694747
1 час
Здравствуй КНДР!!!
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