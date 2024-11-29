Трое борсеточников предстанут перед судом за кражи из автомобилей в Петербурге и Ленобласти

Перед Ломоносовским районным судом Ленобласти предстанут трое борсеточников, подозреваемых в шести кражах на парковках. Мужчины были ранее неоднократно судимы, сообщает 29 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, 45-летний выходец из Закавказья, а также его приятели — нелегальные мигранты 52 и 62 лет — вынесли из шести автомобилей в Невском и Выборгском районах Петербурга, а также Ломоносовском и Кировском районах Ленобласти ценности на 365 тысяч рублей.

Мужчины «работали» на парковках, где нет камер видеонаблюдения. Они присматривали себе цель, ждали, когда владелец автомобиля уйдет, а затем с помощью специального устройства взламывали машину. В это время один из борсеточников следил за обстановкой, а второй присматривал за владельцем транспортного средства. Из автомобилей подозреваемые забирали деньги и все то, что можно было в дальнейшем продать на одном из петербургских рынков: смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты.

«В результате обыска по местам проживания фигурантов полицейскими обнаружены и изъяты специальное электронное устройство кодграббер, с помощью которого вскрывались автомобили.

В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили 134 200 рублей материального ущерба потерпевшим», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас все трое находятся под арестом в ожидании решения суда.