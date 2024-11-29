Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Будет ли доллар до 120 рублей?
Промышленный Петербург
Второй строитель метро
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Трое борсеточников предстанут перед судом за кражи из автомобилей в Петербурге и Ленобласти

Трое борсеточников предстанут перед судом за кражи из автомобилей в Петербурге и Ленобласти

1 711
15 комментариев

Перед Ломоносовским районным судом Ленобласти предстанут трое борсеточников, подозреваемых в шести кражах на парковках. Мужчины были ранее неоднократно судимы, сообщает 29 ноября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, 45-летний выходец из Закавказья, а также его приятели — нелегальные мигранты 52 и 62 лет — вынесли из шести автомобилей в Невском и Выборгском районах Петербурга, а также Ломоносовском и Кировском районах Ленобласти ценности на 365 тысяч рублей.  

Мужчины «работали» на парковках, где нет камер видеонаблюдения. Они присматривали себе цель, ждали, когда владелец автомобиля уйдет, а затем с помощью специального устройства взламывали машину. В это время один из борсеточников следил за обстановкой, а второй присматривал за владельцем транспортного средства. Из автомобилей подозреваемые забирали деньги и все то, что можно было в дальнейшем продать на одном из петербургских рынков: смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты. 

«В результате обыска по местам проживания фигурантов полицейскими обнаружены и изъяты специальное электронное устройство кодграббер, с помощью которого вскрывались автомобили.  

В ходе следствия обвиняемые добровольно возместили 134 200 рублей материального ущерба потерпевшим», — сообщает пресс-служба ведомства. 

Сейчас все трое находятся под арестом в ожидании решения суда.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
ИннаСув
2 часа
Едва ли кто-то из молодежи знает слово "барсетка")
VKuser15335355
19 минут
Ого, неужели они ещё существуют?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
ТОП 5
Новости компаний
Комплекс «Морская Ривьера» признан лучшим курортным проектом по версии «Золотого Трезини»
29 ноября, 12:56
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Центр «Мой бизнес» продвигает петербургских ремесленников
29 ноября, 11:51
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32