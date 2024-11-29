Глава Минобороны Белоусов прибыл в КНДР

Источник: Минобороны России







Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов приехал в Северную Корею с официальным визитом, чтобы встретиться с военно-политическим руководством, сообщает Минобороны России.

Источник: Минобороны России

В Пхеньяне российскую делегацию встретили в аэропорту представители Корейской народной армии и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль.

«В ходе официального визита министра обороны России запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР», — отмечается в сообщении.