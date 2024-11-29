Атлантика продолжает засылать в Петербург тепло и дожди

Сегодня в атмосфере над регионом продолжат господствовать тёплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Они будут поступать в регион по южной периферии обширного циклона, с центром над Баренцевым морем, что сохранит погоду облачной, с небольшими и локальными дождями, по области местами с мокрым снегом. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».