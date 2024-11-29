Атлантика продолжает засылать в Петербург тепло и дожди

Петербург провожает осень сыростью и необычно высокой температурой.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 ноября в городе облачно, днем с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +3…+5 градусов.
Сегодня в атмосфере над регионом продолжат господствовать тёплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения. Они будут поступать в регион по южной периферии обширного циклона, с центром над Баренцевым морем, что сохранит погоду облачной, с небольшими и локальными дождями, по области местами с мокрым снегом. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В выходные по-прежнему будет тепло, временами небольшой дождь.
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